MHP’den Azerbaycan’a klipli ‘Karabağ’ desteği

Sözlerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker’in yazdığı, “Özüm Karabağ” isimli şiir klip haline getirildi. Şiirin bestesini milliyetçi camianın yakından tanıdığı sanatçı Atilla Yılmaz yaparken, klip MHP’nin tüm hesaplarından paylaşıldı ve büyük ilgi gördü. Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Çeliker’in şiirleri daha önce de bestelenmişti. Son olarak “Can Kerkük” ve “Yeminimiz var” isimli şiirleri bestelenerek seslendirilen Çeliker’in çok sayıda eseri bulunuyor.



MHP’nin seçim propagandası, referandum sürecinde kullandığı çok sayıda parçanın sözleri de Çeliker’in imzasını taşıyor. Ahmet Şafak’ın söylediği “Son hüzün” adlı şarkının sözleri de Çeliker’e ait.