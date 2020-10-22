MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri MHP’den Azerbaycan’a klipli ‘Karabağ’ desteği
ABONE OL
22.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

MHP’den Azerbaycan’a klipli ‘Karabağ’ desteği

MHP, Azerbaycan’a özel bir kliple, “Karabağ” desteği verdi.

MHP’den Azerbaycan’a klipli ‘Karabağ’ desteği

Sözlerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker’in yazdığı, “Özüm Karabağ” isimli şiir klip haline getirildi. Şiirin bestesini milliyetçi camianın yakından tanıdığı sanatçı Atilla Yılmaz yaparken, klip MHP’nin tüm hesaplarından paylaşıldı ve büyük ilgi gördü. Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Çeliker’in şiirleri daha önce de bestelenmişti. Son olarak “Can Kerkük” ve “Yeminimiz var” isimli şiirleri bestelenerek seslendirilen Çeliker’in çok sayıda eseri bulunuyor.

MHP’nin seçim propagandası, referandum sürecinde kullandığı çok sayıda parçanın sözleri de Çeliker’in imzasını taşıyor. Ahmet Şafak’ın söylediği “Son hüzün” adlı şarkının sözleri de Çeliker’e ait.

Gaziantep'te bir milyon dolar değerinde İncil ele geçirildiGaziantep'te, Suriye'nin Halep kentinde yağmalanan müzeden çalınan çok eski tarihli olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış İncil ele geçirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doktorun tedavi süreci kitap oldu! ‘Corona Günlükleri’

Doktorun tedavi süreci kitap oldu! ‘Corona Günlükleri’

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

Miniklerin zamana karşı mücadelesi

Miniklerin zamana karşı mücadelesi

Sıradaki Haber