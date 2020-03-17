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17.03.2020 - 12:21 | | AA

MHP'den corona açıklaması! 'Sağlık Bakanlığının aldığı kararlara uyulması yasal zorunluluk'

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Sağlık Bakanlığının corona virüse karşı aldığı kararlara uyulmasının yasal zorunluk olduğunu belirterek, "Alınan tedbirlere uyulmaması, karşı konulması suç teşkil ediyor." dedi.

MHP'den corona açıklaması! 'Sağlık Bakanlığının aldığı kararlara uyulması yasal zorunluluk'

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Sağlık Bakanlığının corona virüse karşı aldığı tedbirlere değindi.

Bu haftanın Sağlık Haftası olduğunu anımsatan Aycan, sağlık çalışanlarının olağanüstü dönemlerde vatandaşlara hizmet ettiğini vurguladı.

Türkiye'deki corona virüs vakalarının hepsinin yurt dışı kaynaklı olduğunun ve salgının yakın tehlikeye dönüştüğünün altını çizen Aycan, "Sağlık Bakanlığının aldığı kararlar çok yerinde ve doğru kararlar ama bu yetmez, vatandaşların da bu kararlara uyması gerekir." ifadesini kullandı.

Aycan, salgın hastalıkların "bireysel değil, toplumsal bir sorun" olarak yasalarda tanımlandığını anımsatarak,  "Bu nedenle Sağlık Bakanlığının aldığı kararlara uyulması yasal bir zorunluk. Alınan tedbirlere uyulmaması, karşı konulması aslında suç teşkil ediyor. Kanser hastası olan biri tedaviyi kabul etmeyebilir ancak bulaşıcı hastalıklar toplumsal bir sorun olduğu için kimsenin alınan tedbirlere aykırı olarak istediği gibi davranması söz konusu olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplum sağlığı merkezlerinin daha etkili, güçlü ve yaygın hale getirilmesi gerektiğini belirten Aycan, okulların tatil edilmesi nedeniyle aileleri de uyardı. Aycan, olağanüstü bir dönemin yaşandığını vurgulayarak,  "Okullar tatil edildi diye çocuklar parklara götürülürse bunun bir anlamı yok. Herkesin evde izole olması gerekir. Tatil diye insanlar başka nedenlerle yine bir araya geliyorsa bu kararların bir anlamı kalmaz. Bu nedenle herkesin alınan kararlara uyması gerekir." diye konuştu.

Aycan, milletvekilleri dahil yurt dışından gelen herkesin kendisini karantina alması gerektiğini aksi takdirde yanlış bir tavır sergilenmiş olacağını söyledi.

Son zamanlarda aşıya karşı toplumda bir direncin oluştuğuna işaret eden Aycan, aşı yaptırıp, yaptırmamanın bireysel bir tercih olmadığını dile getirdi. Sefer Aycan, aşı yapılmasının, toplumsal bir zorunluluk olduğuna dikkati çekerek, gerekirse zorla aşı yapılması gerektiğini söyledi.

Corona virüse karşı henüz aşının geliştirilmediğini de anımsatan Aycan, "Aşı bulunsa bile Türkiye'ye gelmesi zaman alacaktır, hemen vermeyeceklerdir. Türkiye'nin stratejik bir ürün olan aşıyı mutlaka üretmesi gerekir." dedi.

Türkiye onu konuşuyor! 'Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek?'Antalya’da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından tekerinin biri kopmasına rağmen olay yerinden kaçan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü 220 promil alkollü çıktı. Diğer araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri süren alkollü sürücü, “Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek hayatıma kastın mı var” şeklinde tepki gösterdi.
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