MHP'den mülteci çocuklara yardım kampanyası!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı açıklamasında mülteci geçişlerinin engellenmemesinin MHP tarafından yerinde ve isabetli bulunduğunu, desteklendiğini belirtti.

Avrupa'nın hatta dünyanın güvenlik ve huzurunu yakından ilgilendiren mülteci sorununun çözümü konusunda Türkiye'ye AB nezdinde verilen sözlerin tutulmadığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"AB ülkelerinin 10 yıldır süren mülteci dramı karşısındaki vurdumduymazlıkları, artık tahammül ve hoşgörü sınırlarını aşmıştır. AB ülkeleri bu hususta hala duyarsız ve çıkarcı bir politika takip etmekte, kıtaya yönelen mülteci akınının doğuracağı sonuçları hesap edemeyen AB üyeleri, sorumsuz davranış ve tutumlarını sürdürmektedir. Özellikle kapı komşumuz Yunanistan, dünya kamuoyunun gözleri önünde insanlık dışı davranışlarla mültecilere eziyet ve zulmetmektedir. Bugün masum mültecilerden biri, Yunan güvenlik güçlerince sınırı geçmeye çalıştığı bahanesiyle sırtından vurularak öldürülmüştür. Mülteci krizi, ciddiye alınması ve bir an önce çözüm bulunması kaçınılmaz bir sorun olarak Avrupa'nın önünde durmaktadır."

ÇOCUKLAR İÇİN GEÇİCİ "GÖÇMEN KREŞİ" KURULACAK

Sınıra yığılan ve AB üyesi ülkelerin umursamazlığı yüzünden kötü muamele gören sığınmacıların ara bölgede zor şartlar altında hayat mücadelesi verdiğine dikkati çeken Yalçın, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle 0-10 yaş grubu mülteci çocuklarının içler acısı durumunu göz önüne alan MHP, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda bir kampanya başlatmış, onların bot, elbise, çadır, battaniye gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için Edirne MHP İl Başkanlığı ve Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı görevlendirilmiştir. Bu suretle sığınmacıların çocukları için bir geçici 'göçmen kreşi' kurulacaktır. Edirne İl Başkanlığımız ile Edirne Ülkü Ocaklarının görevlileri, ihtiyaç sahibi mültecilere bulundukları ara bölgede hizmet verecektir."