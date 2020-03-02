MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri MHP'den mülteci çocuklara yardım kampanyası!
ABONE OL
02.03.2020 - 17:54 | | AA

MHP'den mülteci çocuklara yardım kampanyası!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla özellikle 0-10 yaş grubu mülteci çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için kampanya başlatıldığı bildirildi.

MHP'den mülteci çocuklara yardım kampanyası!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı açıklamasında mülteci  geçişlerinin engellenmemesinin MHP tarafından yerinde ve isabetli bulunduğunu, desteklendiğini belirtti.

Avrupa'nın hatta dünyanın güvenlik ve huzurunu yakından ilgilendiren  mülteci sorununun çözümü konusunda Türkiye'ye AB nezdinde verilen sözlerin  tutulmadığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"AB ülkelerinin 10 yıldır süren mülteci dramı karşısındaki  vurdumduymazlıkları, artık tahammül ve hoşgörü sınırlarını aşmıştır. AB ülkeleri  bu hususta hala duyarsız ve çıkarcı bir politika takip etmekte, kıtaya yönelen  mülteci akınının doğuracağı sonuçları hesap edemeyen AB üyeleri, sorumsuz  davranış ve tutumlarını sürdürmektedir. Özellikle kapı komşumuz Yunanistan, dünya  kamuoyunun gözleri önünde insanlık dışı davranışlarla mültecilere eziyet ve  zulmetmektedir. Bugün masum mültecilerden biri, Yunan güvenlik güçlerince sınırı  geçmeye çalıştığı bahanesiyle sırtından vurularak öldürülmüştür. Mülteci krizi,  ciddiye alınması ve bir an önce çözüm bulunması kaçınılmaz bir sorun olarak  Avrupa'nın önünde durmaktadır."

ÇOCUKLAR İÇİN GEÇİCİ "GÖÇMEN KREŞİ" KURULACAK

Sınıra yığılan ve AB üyesi ülkelerin umursamazlığı yüzünden kötü  muamele gören sığınmacıların ara bölgede zor şartlar altında hayat mücadelesi  verdiğine dikkati çeken Yalçın, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle 0-10 yaş grubu mülteci çocuklarının içler acısı durumunu  göz önüne alan MHP, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları  doğrultusunda bir kampanya başlatmış, onların bot, elbise, çadır, battaniye gibi  temel ihtiyaçlarının karşılanması için Edirne MHP İl Başkanlığı ve Edirne Ülkü  Ocakları Başkanlığı görevlendirilmiştir. Bu suretle sığınmacıların çocukları için  bir geçici 'göçmen kreşi' kurulacaktır. Edirne İl Başkanlığımız ile Edirne Ülkü  Ocaklarının görevlileri, ihtiyaç sahibi mültecilere bulundukları ara bölgede  hizmet verecektir."

 

 

Oğlu ölüsünü bulduDenizli'de, 17 gündür kayıp olarak aranan kağıt toplayıcısı Muharrem Bakan (75), Pamukkale ilçesindeki bir dere kenarında oğlu Adem Bakan tarafından ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? Berkay'ın biyografisi...

Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? Berkay'ın biyografisi...

SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

Uzmanlardan harekat yorumu

Uzmanlardan harekat yorumu

Sakın merak edip bu sitelere girmeyin!

Sakın merak edip bu sitelere girmeyin!

Sıradaki Haber