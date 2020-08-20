20.08.2020 - 16:09 | | İHA
MHP'li Mehmet Ali Kaya mazbatasını aldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Ali Kaya Malatya Adliye Binasında mazbatasını aldı.
Geçtiğimiz hafta sonu MHP Yeşilyurt İlçe Kongresine tek aday olarak giren ve güven tazeleyen Başkan Kaya Adliye Binasında mazbatasını aldı.
Başkan Kaya, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Yeşilyurt ilçe kongremizi yaptık. Bugünde mazbatamızı aldık. Liderimizin emrinde hayırlı hizmetler yapmayı Allah nasip eylesin. Kongremiz ülkemiz ve partimize hayırlı olsun. Bir pandemi tehlikesi altında kongremizi gerçekleştirdik. Buna rağmen kongremize gelen bütün dava arkadaşlarıma şükranlarımı saygı ve hürmetlerimi sunarım "dedi.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Adeta rezillikSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik' dedi.