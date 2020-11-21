MHP'li Yalçın'dan CHP'ye tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP’yi hukuk dışı oluşumlara sahip çıkmakla suçlayan iddialar gündeme getirilerek kurgulanmaya çalışılan suni imajın üzerlerine yapıştırılmak istenmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Yalçın, "CHP’nin, yancılarıyla birlikte yaptığı iki dilli, etnik imtiyazlı ve Türk millî egemenliğini es geçen Anayasa çalışmasını inkâra yeltenmesine ve bu ihanetin üzerini boş ithamlarla partimize saldırarak örtmeye çalışmasına seyirci kalmayacağız. Mafya ve yeraltı dünyası yaveleri, 'millî devlet' sürecini akim bırakmaya dönük ihanetin üstünü örtmeye yetmeyecektir. CHP’li hadsiz Engin Altay’ın lağımdan ses verircesine sarf ettiği 'çukur siyaseti' tabiri, bu partiyi içine düştüğü fosseptikten kurtaramayacaktır. CHP’nin özellikle HDP ile kaderdaşlık ederek millî çıkarlarımıza verdiği büyük zararları; hiçbir siyasi polemik, hiçbir tartışma ve çirkin mugalata gizleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.



'ÇARPIK SOL ZİHNİYETİN YENİDEN VÜCUT BULMUŞ HÂLİDİR'



Yalçın, kuru gürültü koparıp mübalağa ederek günah ve suç gizleme gayretinin faydasız olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"MHP'ye sataşarak baltayı taşa vuran CHP'nin, kör aletle başlattığı kavgadan mağlubiyetle çıkması kaçınılmazdır. Bütün millet bilmektedir ki Atatürk’ten sonra, CHP’nin psikogenetik kodlarına Marksizm şekil vermiştir. Diyalektik materyalizmin laboratuvarında siyasi mutasyona uğrayan CHP; o gün bugündür isyan, ihanet, devlet ve millet düşmanlığı gibi Marksist anlayışın karakteristiğini yansıtan bir politikanın çevrimindedir. CHP, millî öncelikler ve çıkarlar aleyhindeki bilumum oluşumların fikir ve ilham kaynağına dönüşmüştür. CHP; hak ve adaletten bahsedip hakka ve hakkaniyete en çok tecavüz eden, demokrasiden bahsedip dibine kadar diktaya, antidemokratik yollara ve müdahaleciliğe batan bir partidir. 'Biz bu filmi daha önce de gördük' dedirten üslubuyla CHP; eli kanlı Ülkücü katillerini 'fidan', 'devrim ve demokrasi kahramanı' gösteren çarpık sol zihniyetin yeniden vücut bulmuş hâlidir. İşte bütün bu sebeplerden ötürü teröriste terörist, eşkıyaya eşkıya, haine hain diyemeyen CHP yönetimi; Türk milletinin gözbebeği olan Ülkücülere ağzına geleni saymaktadır. CHP’nin yancıları da onun arkasında Kakadu papağanı gibi aynı teraneleri tekrarlamaktadır. CHP sözcüleri ve hempaları ne yaparlarsa yapsınlar, milliyetçi-Ülkücü camianın maşeri vicdana sinmiş itibarına gölge düşüremeyecek. Siyaset artıklarını, süpürülmüşleri ve Ülkücü kalmaya nefesi yetmeyen birtakım kifayetsizlerin taşıdığı emanet isim ve mevkileri kullanarak MHP aleyhinde karalama kampanyaları düzenlemek de sonuç vermeyecektir."