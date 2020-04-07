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07.04.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

MHP’li Yıldız, Kovid-19 şüphesiyle hastanede

MHP’nin Hukuk İşleri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Kovid-19 virüsü şüphesiyle hastaneye yatırıldı.

MHP’li Yıldız, Kovid-19 şüphesiyle hastanede
ÖNDER YILMAZ Ankara

67 yaşında olan Yıldız, kronik rahatsızlıkları bulunduğu için sıkı tedbirler uyguluyordu. Ancak, dün akşam sosyal medya hesabından koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırıldığını açıklayan Yıldız, “Kovid-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun” ifadelerini kullandı. Hastaneye yatırılma işlemleri sırasında Milliyet’in ulaştığı Yıldız, kendisine eşlik eden elemanlarından birinin testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Yıldız, “Şimdilik hastaneye yatıyorum. Testler yapılıyor. Kovid-19 şüphesi var. Nasıl oldu anlamadım” diye konuştu. 

Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
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