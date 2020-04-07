07.04.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara
MHP’li Yıldız, Kovid-19 şüphesiyle hastanede
MHP’nin Hukuk İşleri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Kovid-19 virüsü şüphesiyle hastaneye yatırıldı.
ÖNDER YILMAZ Ankara
67 yaşında olan Yıldız, kronik rahatsızlıkları bulunduğu için sıkı tedbirler uyguluyordu. Ancak, dün akşam sosyal medya hesabından koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırıldığını açıklayan Yıldız, “Kovid-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun” ifadelerini kullandı. Hastaneye yatırılma işlemleri sırasında Milliyet’in ulaştığı Yıldız, kendisine eşlik eden elemanlarından birinin testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Yıldız, “Şimdilik hastaneye yatıyorum. Testler yapılıyor. Kovid-19 şüphesi var. Nasıl oldu anlamadım” diye konuştu.
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