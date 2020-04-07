MHP’li Yıldız, Kovid-19 şüphesiyle hastanede

67 yaşında olan Yıldız, kronik rahatsızlıkları bulunduğu için sıkı tedbirler uyguluyordu. Ancak, dün akşam sosyal medya hesabından koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırıldığını açıklayan Yıldız, “Kovid-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun” ifadelerini kullandı. Hastaneye yatırılma işlemleri sırasında Milliyet’in ulaştığı Yıldız, kendisine eşlik eden elemanlarından birinin testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Yıldız, “Şimdilik hastaneye yatıyorum. Testler yapılıyor. Kovid-19 şüphesi var. Nasıl oldu anlamadım” diye konuştu.