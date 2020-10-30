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30.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Millet ihanete prim vermeyecektir’

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na sert tepki gösterdi.

‘Millet ihanete prim vermeyecektir’

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Davutoğlu’nun, “Ben Başbakan olarak kalsaydım darbe şartları oluşmayacaktı” dediğine işaret ederek, “Yeni kuklacısının kendine ruh üflediğini zanneden siyaset kuklası, elinde günah bavulu, ardında şaibeler, kulağında kendisine fısıldananlarla ekran ekran gezmekte, yalanlar söylemekte, iftiralar savurmaktadır. Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşadığımız günün arifesinde Sayın Genel Başkanımıza saldırması da elbette tesadüf değildir” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin menfaatlerine uygun hareket eden her kim varsa destek olduğunu ve her kim de bu değerlere düşmanlık beslemişse karşısında yer aldığını belirten Büyükataman, Bahçeli’nin menfaat beklentisinde olmadan, “her ne pahasına olursa olsun” diyerek yürüdüğünü vurguladı. Büyükataman, şunları kaydetti: “Sırtında hançerlenmedik yer kalmadığı halde Türk siyasetinin büyük bir vefa örneği olmaya devam eden Sayın Genel Başkanımızı birlikte yol yürüdüklerini yarı yolda bırakmakla suçlamak, ucuz bir yalan, kuru bir iftira ve bayağı bir karakter ürünüdür.”

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