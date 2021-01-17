‘Millet oyuna ipotek koydurmaz’

Akşener, özetle şunları kaydetti:

ESNAF KAN AĞLIYOR: (Esnaf ziyaretleri) Esnaf kan ağlıyor. ‘Sözde Cumhurbaşkanı’ kavgasını, darbe bilmem ne meselelerini sorun olmadı. İnsanların geçim derdi önde. Kadınlar çocukları için tablet istedi, nakit para isteyen yok. Millet İttifakı açısından söylüyorum; muhalif, umutsuz seçmenin 31 Mart ile ‘demokratik usullerle bu iş olabilir’ umudu pekişti. Kavgadan, gürültüden bıkıldı. AK Parti seçmeni de huzur istiyor.

ERDOĞAN’A ÇAĞRI: (Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve gazetecilere saldırı) Bu ülkede 80 öncesini görmüş, şahitlik etmiş bir insanım. Bu derece namertlik hiç yoktu. Pusuyla adam dövülmez, 1 kişiye 5 kişi birden olmaz. Sayın Süleyman Soylu’yu göreve davet ettim; faillerin yakalanması için. Sayın Erdoğan’ı göreve davet ediyorum, bu işlerle ilgili.

LANSMAN YAPILACAK: (İYİ Parti’nin yeni sistem çalışması) Çarşamba GİK’i topluyoruz, sunum yapılacak. Milletvekillerimize de sunum yapılacak, daha sonra ciddi bir lansman yapacağız. Kamuoyu ve STK’lar tartışacak. Diğer siyasi partilere de sunacağız. Kurumlar üzerinden yapılan bir sistem tasarımı, bunun hukuk ve seçim ayağı olacak.

KAYBETMEYE MAHKUM OLUR: (Erdoğan’ın, Oğuzhan Asiltürk’ü ziyareti) Sayın Erdoğan, çıkışta Saadet Partisi ile ittifakın olması gerektiğini söyledi, kamuoyuna böyle açıkladı. Bunun anlamı şu; bu üçünün yetmediğini gördü dolayısıyla genişletmeyi arzu ettiğini düşünüyorum seçim için. Saadet Partisi’ni almak için elinden gelen gayreti gösterecektir. Sayın Erdoğan ile gizli saklı görüşüp ‘işlevsiz bir cumhurbaşkanı olayım sen de çok güçlü başbakan ol’ demişim. Külliyen yalan. Millet ittifakı veya muhalefet, demokratik usullerle sandıkta aday gösterdiğini seçtirecek. Deva ve Gelecek Partisi’ni seçime sokmama eylemi, 5-6 puanla kaybedecekse 15 puanla kaybetmeye mahkum olur. Milletin en çok dikkat ettiği şey, oyuna ipotek konulmasıdır.