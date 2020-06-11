İYİ Parti lideri Meral Akşener, grup konuşmasında özetle şunları söyledi:

TROL KAFASI: Milletimiz bir yandan salgınla, bir yandan da ekonomik zorluklarla uğraşırken, iktidar ve küçük ortağı her hafta, yeni suni gündem yaratma çabasında. Vatan millet sevgisinden, Atatürk sevgisinden, dürüstlüğünden kimsenin şüphe duymayacağı gazeteci Müyesser Yıldız’ı, İsmail Dükel’i gözaltına aldılar. Ülkenin önemli meselelerini, kendi günlük krizlerinizden çıkmak için sulandırıp, gündem yapmaktan artık vazgeçin. Twitter trolü kafasıyla, yargı üzerinden tabela yaparak ülke yönetilmez.

SUNİ GÜNDEM: Bu arkadaşlar, 18 yıldır, zaman zaman sıkıştıklarında, Ayasofya’yı gündeme getirirler. Önerilerinde samimiler mi merak ettik. Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili araştırma önergesi verdik. AK Parti ret oyu verdi. MHP ve HDP çekimser kaldı, önergemiz reddedildi. İnsana işte böyle ayna tutarlar. Bu utanç size bir süre yeter. Milletimizi suni gündemlerinizle meşgul etmeye kalkmayın. Milletin maneviyatı oyuncağınız değil.

ÇAĞRIYA DEVAM: Sayın Erdoğan, Atatürk kompleksinden bir sıyrıl artık. Cin fikirli Saray danışmanlarının güdümünde aldığın kararlar yüzünden, sermaye Türkiye’den kaçıyor. Gelin, Memleket Masası’nda buluşalım.