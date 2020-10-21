Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevgili velililerimiz; sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli" ifadelerini kullandı