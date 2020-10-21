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21.10.2020 - 10:32 | | DHA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere, "Çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen" çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevgili velililerimiz; sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli" ifadelerini kullandı

 

Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesiAntalya'nın Konyaaltı sahilinde bir grup gencin ip ve zincir düzeneği ile tırmandıkları kayalıklardan tehlikeye aldırış etmeden denize atladıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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