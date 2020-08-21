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21.08.2020 - 19:17 | | DHA

'Milli Enerji ve Maden Politikası tarihi bir başarıya ulaştı'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Bakan Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı 'Milli Enerji ve Maden Politikası'nın tarihi bir başarıya ulaştığı belirtildi.

'Milli Enerji ve Maden Politikası tarihi bir başarıya ulaştı'

Bakanlığın Twitter'daki hesabından 'müjdeler olsun' etiketi ile yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası tarihi bir başarıya ulaştı. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi hayırlı uğurlu olsun" denildi.

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