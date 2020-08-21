Bakanlığın Twitter'daki hesabından 'müjdeler olsun' etiketi ile yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası tarihi bir başarıya ulaştı. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi hayırlı uğurlu olsun" denildi.





Sayın Bakanımız @BeratAlbayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası tarihi bir başarıya ulaştı.



Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi hayırlı uğurlu olsun. #MüjdelerOlsun pic.twitter.com/DQoebWFKsD — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) August 21, 2020