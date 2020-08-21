21.08.2020 - 19:17 | | DHA
'Milli Enerji ve Maden Politikası tarihi bir başarıya ulaştı'
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Bakan Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı 'Milli Enerji ve Maden Politikası'nın tarihi bir başarıya ulaştığı belirtildi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından 'müjdeler olsun' etiketi ile yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası tarihi bir başarıya ulaştı. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi hayırlı uğurlu olsun" denildi.
Sayın Bakanımız @BeratAlbayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası tarihi bir başarıya ulaştı.— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) August 21, 2020
Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi hayırlı uğurlu olsun. #MüjdelerOlsun pic.twitter.com/DQoebWFKsD
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.