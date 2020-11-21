‘Milli iradeye saldırı var, neden sessizsiniz?’

Öztrak, düzenlediği basın toplantısına özetle şunları söyledi: “Yaşanan devlet krizi o kadar büyük ki hükümet ve ortakları, mafya bozuntularının arkasına saklanarak siyaset yapar oldu... Sarayın ortağı, eşkıyaya ‘yol arkadaşım’ diyerek sahip çıkıyor. Saray, milli iradeye saldırmaya cüret eden mafya bozuntusunu ve ona sahip çıkan ortağını sessiz sessiz seyrediyor.” Öztrak, Arınç’ın, Osman Kavala ve Salahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarını da “Sayın Arınç’ın bu açıklamaları saraydan icazet almadan, Erdoğan ile konuşmadan, onayını almadan yaptığını düşünmüyorum. Eğer bunlar Sayın Arınç’ın geçmişte yapmış olduğu açıklamalar gibi toplumun gazını almak için tuluat değilse, o zaman bu şunu gösteriyor, artık Cumhur İttifakı’nın içinde vekalet savaşları başlamıştır” diye değerlendirdi.