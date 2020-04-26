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26.04.2020 - 11:11 | | AA

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Dünya Pilotlar Günü' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Cesaret ve fedakarlıklarıyla dünyanın en iyi pilotları arasında yer alan kahraman pilotlarımızın vatanımıza, devletimizin bekasına ve asil milletimizin güvenliğine yönelen birçok tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla verdiğimiz mücadelelerde elde edilen başarılardaki payı büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Dünya Pilotlar Günü' mesajı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, "Dünya Pilotlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vatandaşların huzuru, güvenliği için kara ve deniz unsurlarıyla mesai mefhumu gözetmeden uyum içerisinde görev yapan kahraman ve seçkin pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutladığını ifade eden Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Cesaret ve fedakarlıklarıyla dünyanın en iyi pilotları arasında yer alan kahraman pilotlarımızın vatanımıza, devletimizin bekasına ve asil milletimizin güvenliğine yönelen birçok tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla verdiğimiz mücadelelerde elde edilen başarılardaki payı büyüktür. Aynı zamanda uluslararası alanda üstendikleri görevlerdeki üstün başarılarıyla da dünya havacılığında müstesna bir yere sahip olan kahraman pilotlarımızın bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yurt içinde ve yurt dışında üstlendikleri görevleri büyük bir başarıyla yerine getirmeye devam edeceklerine gönülden inanıyorum."

Şehit olan ve hayatını kaybeden tüm pilotları rahmet ve minnetle, gazi pilotları şükranla yad ettiğini belirten Akar, pilotlara emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler diledi.

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