Milli Savunma Bakanı Akar’dan Yunanistan’a “görüşme” daveti: Konuşalım ama hak yedirmeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ve Ege’deki gelişmelerin ardından Yunanistan ile yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akar, özetle şunları kaydetti:

KONUŞMAKTAN YANAYIZ: Bugün bir kez daha söylüyorum; biz her durumda, her şartta bekliyoruz. Biz konuşmaktan yanayız. Haklıyız, onun için güçlüyüz, dolayısıyla konuşmaktan korkmuyoruz. Gelin konuşalım. Biz barış, huzur istiyoruz ama hakkımızı, hukukumuzu da istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız.

BOŞ BİR HAYAL: (Doğu Akdeniz’deki ortak tatbikatlar) Türkiye’nin, TSK’nın faaliyetlerini engellemek, değiştirmek gibi şeyler düşünmek boş bir hayaldir. Bizim kurallarımız, prensiplerimiz var, hukuk var, hak var, hakkaniyet var. Türkiye’nin kimsenin toprağında, denizinde gözü yok. Kendi sınırlarımızda kalmak kaydıyla hakkımızı, hukukumuzu istiyoruz, diğer taraftan da bir damla suyunu dahi vermeyiz, hakkımızı yedirmeyiz. Biz son derece barışçıl şekilde sismik araştırma yapıyoruz, olay bundan ibaret.

KABADAYILIK DÖNEMİ BİTTİ: Güney Kıbrıs’ta Fransızların üç uçağı var. Bu niye geldi buraya? 1960 anlaşmalarında siz garantör müsünüz? Sizin böyle bir hakkınız, yetkiniz var mı? Kabadayılık dönemi geçti. Siz istediğiniz kadar arkanıza Avrupa’yı alın, dünyayı alın fakat siz hiçbir zaman iki kere ikiyi beş yapamazsınız.

ÖRNEĞİ YOK: (Yunanistan’ın “kara suları” iddiası) Ege Denizi’nde kara suları 6 mil. Adriyatik’te 12 mile çıkarmak konusunda bir çalışmaları var. İtalya, Arnavutluk ve Yunanistan arasındaki bir konu bu. Bizim tarafa herhangi bir yansıması söz konusu değil. Burada 6 mil kara suyu olan adaların aynı zamanda 10 mil hava sahası olması akıl, mantık, fizik, kimya... Böyle bir şey mümkün değil. Bunun ne tarihte ne de günümüzde bir örneği yok. Türkiye’nin uluslararası sulardaki bir gemisi 6 milin dışındayken herhangi bir ihlâl söz konusu değil. O gemide bir hastalık veya acil bir konu oluyor, helikopter kalkması gerekiyor. Helikopter kalktığı anda ‘hava sahamızı ihlâl’ diyorlar. Eğer ön yargı olursa insan kör oluyor, sağır oluyor. Yunan komşularımıza ön yargılardan uzak, meselelere objektif olarak bakmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

YOLUMUZA ÇIKMAYIN: (Oruç Reis) Yaptığımız sadece sondaj ve araştırma. Biz buradan herhangi bir şekilde savaş filan çıkarmıyoruz. Biz orada hak, alaka ve menfaatlerimiz çerçevesinde tamamen barışçıl yol ve yöntemlerle, bize ait alanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Oruç Reis’in yaptığı çalışmanın güvenliğini Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimiz koruyor. Bunun ötesinde bir anlam yüklemek yanlış olur. Bizim hak, alaka ve menfaatlerimize karşı herhangi bir engel, taciz ve tecavüz mutlaka bedelini öder. Burada bir tartışma yok, geri adım yok. Kimsenin yolumuza çıkmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

YAPACAKLARIMIZ BELLİ: ‘Tatbikat yapacağız’ diyorlar. Fransa geliyor, Orta Doğu’dan başka ülkeler geliyor. Yapın, bizim sınırlarımız belli; kuralları, prensipleri koyduk. Bunları ihlâl ederseniz bizim yapacaklarımız da belli. Aksi halde istenmeyen olaylar olabilir.

Fransa özür dilemeli

NATO’ya ispatladık: (Fransız gemisinin Türk konvoyu arasına girmesi) ‘Bu gemi bize silah doğrulttu’ dediler. Böyle bir şeyin olmadığını hem gemideki hem de karadaki kayıtlarla NATO’nun sivil ve askeri makamları önünde ispatladık. Şimdi artık, ‘bunun siyasi konu olduğunu, askeri komitede bunun görüşülmesine gerek olmadığı’ gibi bir iddiaya sığınmaya başladılar, biz de bunu kabul etmedik. Ey Fransa! Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden özür dilemeniz lazım.

‘Atış eğitimi için yayımlandı’

Akar, dün yayımlanan ilk Navtex’e ilişkin olarak, “Bizim orada (Doğu Akdeniz) yaptığımız sismik çalışmalarla alakalı ne varsa bunu sürdüreceğiz. Bunun herhangi bir tarihi, sınırı vesaire söz konusu değil. Bunlar ne kadar gerekiyorsa o kadar yapılacak. Bugün (dün) yapılan açıklama ise İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi için yapılan planlı bir faaliyet ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex’tir” dedi.

Akar, Jeffrey’i kabul etti

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, dün Milli Savunma Bakanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Jeffrey başkanlığındaki heyetler arası görüşmede Suriye ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Jeffrey ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’i kabul etti.