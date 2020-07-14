‘Misyonumuz barış’

İdlib’de ateşkese rağmen rejim, muhalif gruplara yönelik saldırılarını sürdürürken, bölgede çatışmalar da şiddetini artırıyor. TSK ise, rejimin saldırılarını önlemeye yönelik gözlem noktalarına silah ve asker takviye etmeye devam ediyor.

İletişim Başkanlığı’nın Suriye’deki genel duruma ilişkin paylaştığı ilk haritada, rejim güçleri, muhalif gruplar, PKK/YPG ve DAEŞ’in faaliyet alanlarının yanı sıra TSK, Rusya ve ABD güçlerinin pozisyonları yer alıyor.

İkinci harita ise, İdlib ve çevresini içeriyor. Türkiye ile Rusya arasında geçen martta yapılan Moskova mutabakatı kapsamında oluşturulan, “güvenlik koridoru” ve yapılan ortak devriye güzergâhlarına ayrıntılı olarak yer verilen haritada uluslararası Halep-Lazkiye karayolundaki güvenlik koridorundaki ayrıntılara dikkat çekiliyor.

M4’ten M5’e açılan karayolunda yapılan ortak devriye güzergâhında, yolun iki tarafında 6 km’lik alan silahlı güçlerden arındırılan “güvenli alan” olarak gösteriliyor.

Moskova Mutabakatı’na uyulması için muhalif grupları ikna girişimlerini sürdüren TSK, bölge halkının da desteğini almaya çalışıyor. Bu kapsamda, TSK’nın İdlib’de bulunma amacı konusunda halk broşürlerle bilgilendirildi. TSK aleyhinde faaliyet gösteren grupların, “hain” olarak suçlandığı broşürde, TSK’nın misyonunun bölgeye barış ve huzur getirmek olduğu ifade edildi.