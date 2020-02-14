MSB’den bordo bereli mesajı

Yapılan değişiklikle, Türkiye’nin en seçkin birlikleri bordo bereli askerler, kapak fotoğrafında yer aldı. Fotoğrafta, ellerinde silahları bulunan bir grup Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin hedefe ilerlediği görülüyor. İdlib’de gerilimin tırmandığı bir dönemde arka plana bordo bereli askerlerin konulması dikkati çekti. MSB’nin daha önceki kapak fotoğrafında Türkiye haritası üzerinde, Türk bayrağı, Atatürk, MSB karargâhı, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri’ni temsilen savaş gemisi, savaş uçağı, tank ve askeri personel bulunuyordu. Fotoğrafın altında ise, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” ifadesi yer alıyordu.