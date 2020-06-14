Muhalifler harekât merkezi oluşturdu

Kapsamlı kara ve hava harekâtına hazırlanan Suriye rejiminin bölgeye yönelik askeri sevkiyatı artarak sürüyor. Sevkiyat ağırlıklı olarak Güney İdlib kırsalındaki Cebel el Zaviye’ye yönelik. İdlib’e saldırı için rejimin son hazırlıklarını yaptığı öne sürülüyor.



Rejimin harekât hazırlığı bölgede TSK ve muhalif gruplarca yakından izleniyor. Muhalif gruplar, kapsamlı saldırı beklenen Cebel el Zaviya bölgesine yönelik yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Bölgeye çok sayıda destek birliği sevk edilirken, mevziler güçlendirildi.



Rejimin olası harekâtına karşı bölgedeki silahlı muhalif grupların, aralarındaki sorunları dondurup saldırıya ortak yanıt vermek için anlaştığı belirtiliyor. Bölgedeki kaynaklara göre aralarında Esad rejimine karşı mücadele veren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve Hurras el Din’in de bulunduğu çok sayıda silahlı grup, “Operasyon Odası” adı altında Harekât Merkezi oluşturdu. Bu gruplar, rejime karşı savaşta buradan yönetilecek.



Rejimin yoğun askeri hareketlenmesini yakından izleyen TSK da, bölgeye takviye güç sevk ediyor. Bölgedeki gözlem noktalarının yanı sıra stratejik noktalar güçlendirilirken, özellikle Serakib çevresinde iş makinalarıyla mevziler yapılmaya başlandığı ifade ediliyor.