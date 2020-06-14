MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Muhalifler harekât merkezi oluşturdu
ABONE OL
14.06.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Muhalifler harekât merkezi oluşturdu

Rejimin İdlib’e yönelik ağır silah ve asker sevkiyatı sürerken, muhalif gruplar da askeri güçlerini birleştirerek, “Operasyon Odası” adı altında harekât merkezi oluşturdu.

Muhalifler harekât merkezi oluşturdu
NAMIK DURUKAN Ankara

Kapsamlı kara ve hava harekâtına hazırlanan Suriye rejiminin bölgeye yönelik askeri sevkiyatı artarak sürüyor. Sevkiyat ağırlıklı olarak Güney İdlib kırsalındaki Cebel el Zaviye’ye yönelik. İdlib’e saldırı için rejimin son hazırlıklarını yaptığı öne sürülüyor.

Rejimin harekât hazırlığı bölgede TSK ve muhalif gruplarca yakından izleniyor. Muhalif gruplar, kapsamlı saldırı beklenen Cebel el Zaviya bölgesine yönelik yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Bölgeye çok sayıda destek birliği sevk edilirken, mevziler güçlendirildi.

Rejimin olası harekâtına karşı bölgedeki silahlı muhalif grupların, aralarındaki sorunları dondurup saldırıya ortak yanıt vermek için anlaştığı belirtiliyor. Bölgedeki kaynaklara göre aralarında Esad rejimine karşı mücadele veren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve Hurras el Din’in de bulunduğu çok sayıda silahlı grup, “Operasyon Odası” adı altında Harekât Merkezi oluşturdu. Bu gruplar, rejime karşı savaşta buradan yönetilecek.

Rejimin yoğun askeri hareketlenmesini yakından izleyen TSK da, bölgeye takviye güç sevk ediyor. Bölgedeki gözlem noktalarının yanı sıra stratejik noktalar güçlendirilirken, özellikle Serakib çevresinde iş makinalarıyla mevziler yapılmaya başlandığı ifade ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Aç mı kalsın?’

‘Aç mı kalsın?’

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Fatih'te bir kişi otelin 3. katından düşerek ağır yaralandı

Fatih'te bir kişi otelin 3. katından düşerek ağır yaralandı

Sıradaki Haber