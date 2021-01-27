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27.01.2021 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

NATO’nun Askeri Komitesi toplanıyor

NATO’nun en yüksek askeri otoritesi olan Askeri Komite, 2021’deki ilk toplantısını bugün genelkurmay başkanlarının katılacağı oturumla gerçekleştirecek.

NATO’nun Askeri Komitesi toplanıyor
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de katılacağı Brüksel’deki toplantının, pandemi sebebiyle videokonferans yoluyla da yapılabileceği belirtiliyor. Toplantıda, NATO’nun operasyon ve faaliyetleri, Kovid-19 ile mücadele ve güvenlik konuları ele alınacak. NATO Savunma Bakanları toplantısı ise, şubatta gerçekleştirilecek. Yılda iki kez NATO Karargâhı’nda yapılan Askeri Komite toplantılarında, küresel güvenlik konuları masaya yatırılıyor.

Irak’ta TSK’ya görev

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askeri danışmanlar, NATO Irak Misyonu kapsamında “dost ve kardeş” Irak Ordusuna destek vermek üzere Bağdat’a gitti. Biri Tuğgeneral olmak üzere toplam 25 personel NATO Irak Misyonu’nda görev yapacak.

 

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