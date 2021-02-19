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19.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘NATO’nun ilk kadın jet pilotunun Türk olduğunu biliyor muydunuz?’

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin NATO’ya katılışının 69’uncu yıl dönümünde, NATO’nun ilk kadın jet pilotu Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç’i andı.

‘NATO’nun ilk kadın jet pilotunun Türk olduğunu biliyor muydunuz?’

MSB’nin Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi: “NATO’nun ilk kadın jet pilotunun bir Türk subayı olduğunu biliyor muydunuz? NATO’ya katılışımızın 69’uncu yıl dönümünde, Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç’i rahmetle anıyor, tüm dünyaya örnek olan kahraman kadınlarımızla gurur duyuyoruz.” 

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