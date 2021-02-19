‘NATO’nun ilk kadın jet pilotunun Türk olduğunu biliyor muydunuz?’

MSB’nin Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi: “NATO’nun ilk kadın jet pilotunun bir Türk subayı olduğunu biliyor muydunuz? NATO’ya katılışımızın 69’uncu yıl dönümünde, Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç’i rahmetle anıyor, tüm dünyaya örnek olan kahraman kadınlarımızla gurur duyuyoruz.”