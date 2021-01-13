‘Nefes aldıracak reform gerekiyor’

CHP’nin İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İnsan Hakları Eylem Planı ve yargı reformundan beklentilerine ilişkin olarak, “Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasası, kanunlarının uygulanır hale gelmesini istiyoruz. Uygulamanın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını istiyoruz” dedi. Karaca, çalışmalarını, önümüzdeki süreçte açıklanması beklenen İnsan Hakları Eylem Planı ve yargı reformu çalışmasından CHP olarak beklentilerini Milliyet’e anlattı. Karaca, özetle şunları söyledi:

2.5 YILDIR BEKLİYORUZ: AK Parti tarafından 2018’den bugüne kadar hem Genel Başkanları hem Adalet Bakanı defalarca İnsan Hakları Eylem Planı’ndan bahsettiler. 2.5 yıldan beri bekliyoruz. Toplum da bekliyor. Çünkü insan hakları ihlallerinin çok derinden yaşandığı bir dönemi yaşıyoruz. Biz öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasası, kanunlarının uygulanır hale gelmesini istiyoruz. Uygulamanın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Eğer bizim Anayasamızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması yönünde amir hükümler varsa, biz bunun uygulanmasını istiyoruz. Anayasa Mahkemesi (AYM) en üst yargı organıysa, kararlarının uygulanmasını istiyoruz yani biz hukukun adalete erişimin önündeki engellerin de kaldırılmasını istiyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünün, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin önündeki engellerin ve kısıtların kaldırılmasını istiyoruz.

CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET SUÇU: Cumhurbaşkanı’na hakaret suçları Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) düzenlenmiş durumda, ancak o günkü sistem ile bugünkü sistem arasında çok farklılık var. Bugün Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin de genel başkanı. Genel başkan olarak grup toplantısında inanılmaz ağır sözler sarf ettikten sonra, saraya gittiğinde buna yanıt verilmesi halinde arkasından hemen bir Cumhurbaşkanı’na hakaret soruşturması başlatılıyor. TCK’da bunun yeni sisteme göre düzenlenmesi gerekir. Ben reformdan aslında bunu da bekliyorum.

CEZAEVLERİ: Cezaevlerinde özellikle pandemi koşullarında ciddi sorunlar yaşandığına ilişkin bize gelen bildirimler var. Hem yaşam hakkı ihlalleri hem sağlık hakkı ihlalleri hem de bilgiye erişim, kitap, gazeteye erişim anlamında sorun yaşadıklarını ifade ediyorlar.

DÜZENLEMELER İHTİYAÇLARI KARŞILAMALI: Hem hukuk alanında hem Anayasa’daki temel hak ve özgürlükler alanında çok ciddi insanlara nefes aldıracak düzenlemeler gerekiyor. Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ‘reform’ adı altındaki pakette biz bunları görmek istiyoruz. Ama her reform diye önümüze getirdikleri paketlerde yeni kısıtlamalar geldi. Umarım bu paket Türkiye’nin hem yurt dışında zedelenen itibarının tekrar düzelmesi hem de vatandaşlarımızın biraz nefes alabileceği bir alanın açılması bakımından o ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olur.

‘Önce temel sorunlarıtespit ediyoruz’

Barolarla ortak çalışma: 81 ilde insan haklarından sorumlu il başkan yardımcılarımız ve ilçe başkan yardımcılarımız, barolar, odalarla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. İzmir’den başlattık. Önce vatandaşlarımızın insan hakları konusunda temel sorunlarını tespit ediyoruz. Bunlara çözüm üretecek sistemleri kurarak en azından yanlarında olmak onların ifade edemediği ihlalleri ifade etmelerini sağlamaya yönelik de bir çalışma yürütüyoruz.



‘Bizden yardım talebi çok arttı’



Karaca, vatandaşlarca CHP Genel Başkanı’na yazılan mektuplara ilişkin bilgi verirken, “Kıyafet istiyorlar. Liste yapmış eşofman, terlik, kişisel bakım ürünleri, pijama, nevresim gibi… Bunları sağlıyoruz. Ben de çok zor şartlarda okuyup bugünlere gelebilmiş birisiyim. Bir insan genel başkana yazıp da bir pijama, terlik istiyorsa demek ki onun isteyeceği, temin edebileceği ne ekonomik gücü ne de çevresi var. Demek ki çok zor da kalmış ki böyle bir şey talep ediyor” dedi. “Tablet, televizyon, kıyafet ya da kitap isteyenler var” diyen Karaca, kredi borcu kapatma gibi nakit taleplerini karşılayamadıklarını ancak makul olan her ihtiyacı karşılamaya özen gösterdiklerini söyledi. Diyarbakır’dan yazan ve dört çocuğunun hiçbirinin eğitime erişemediğini ileten aileye bir tablet ve televizyon hediye edildiğini aktaran Karaca, “Türkiye’nin her yerinden özellikle yardım talepleri çok arttı” ifadesini kullandı.



‘Cezaevi müdürü alay etti’



Cezaevlerinden özellikle kitap ve kitap seti talebinin geldiğini anlatan Karaca, “Bir hükümlü İş Bankası yayınlarından Hasan Ali Yücel serisini istedi. Hemen cezaevine gönderdik. Gelen mektup çok etkileyiciydi. Diyor ki; ‘Ben ilk mektubu göndermek için cezaevi müdürüne verdiğimde benimle alay ettiler, ‘koskoca Kemal Kılıçdaroğlu senin mektubuna bakacak, sana kitap mı gönderecek?’. ‘Ben bir iki kitap gelir diye umut etmiştim ama 96 kitap göndermişsiniz bütün koğuştaki arkadaşlarla paylaştık’” dedi.



‘İddiaları yerinde inceliyoruz’



Taciz ve tecavüz iddiaları: Bir kadın bu anlamda bir şikayetle partimize ulaştığında Sayın Genel Başkanımıza durumu ileterek bu konuda bir heyet oluşturup yerinde inceleme yapıp ardından eğer iddia gerçekten ciddiyse ilgili hakkında soruşturma başlatılıyor. Soruşturmanın sonucuna göre de partimiz kararını veriyor. Konya’da ben görevliydim gittik, Bursa Osmangazi’de gerçekten böyle bir sorunun varlığını tespit ettiğimiz için derhal ilçe başkanını istifa ettirilerek disiplin sürecini başlattık. Konya İl Başkanımız hakkında ise işlem yapılmasına gerek görülmedi.