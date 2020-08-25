Niğde'de siyasi parti temsilcileri bir araya geldi

Katılımlarından dolayı parti temsilcilerine teşekkür eden Peşin, "Özellikle Kovid-19 pandemisi başta olmak üzere, sağlık, eğitim, DSİ yatırımları ve projeleri, tarım ve hayvancılık, İl Özel İdare yatırımları, gençlik ve spor yatırımları, KOSGEB, İŞKUR, Aile Sosyal ve Politikalar yatırımları faaliyetleriyle ilgili İl değerlendirme raporumuzu sunduk ve birçok konuyu masaya yatırdık, istişarelerde bulunduk. Niğde'nin gelişimi için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.