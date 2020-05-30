Normale dönüş için erken

CHP’nin Arge-Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu’ndan (BYKP) sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Açıkel, koronavirüsle mücadele sürecine ilişkin açıklanan yeni “normalleşme” adımlarını Milliyet’e değerlendirdi. CHP Koronavirüs Danışma Kurulu’nun da üyesi olan Açıkel, şunları kaydetti: “Son 20 güne bakıldığında test oranına göre vaka sayılarında çok ciddi bir gerilemeden bahsetmenin mümkün olmadığını uzmanlar vurguluyor. Veriler de istenilen noktada olmadığımızı gösteriyor.”

1 Haziran’dan itibaren uygulanacak kararların, “hızlı ve kontrolsüz” alındığını savunan Açıkel, “Salgının gerçekten kontrol altına alındığı cevabını vermek için erken davranılıyor. Salgına zaten büyük bir ekonomik buhran içinde yakalanan Türkiye ekonomisi ve milyonlarca işsiz yurttaşımız maalesef bu kriz karşısında daha fazla dayanacak güce sahip değil. Bu kararların arkasında sağlık ve ekonomi değil, uluslararası itibar ve tamamen imaj odaklı endişelerin yer aldığını görüyoruz” dedi.