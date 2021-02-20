Nüfus avantajımız için en az 3 çocuk

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, en az üç çocuk tavsiyesini tekrarladı. AK Parti Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Erdoğan, şu mesajları verdi:

EN YÜKSEK TEMSİL: Kadınlarımız eğitimde fırsat eşitliğine hakiki anlamda bizim dönemimizde kavuştu. Meclis’te en yüksek temsil oranına yine bu dönemde erişti.

SANDIKLAR SİZE EMANET: Ülkemizin elde ettiği kazanımları koruyabilmemizin yolu 2023’te milletimizin desteğini alabilmekten geçiyor. 2023’te çok daha büyük bir zafere imza atacağız. Önümüzdeki seçimlerde sandıkları evvela sizlere emanet edeceğiz.

BÜYÜK OPERASYONLAR: Hükümetlerimiz döneminde kadınlarımıza yönelik hizmetlerin odağında hep aile olmuştur. Erkek ailenin direğiyse, kadın da temelidir. Batı’da ailenin çöküşü kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. Aynı oyunu bizim üzerimizde oynamaya çalışıyorlar. Televizyonuyla, filmiyle, dizisiyle, müziğiyle, internetiyle ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor.

EN AZ ÜÇ ÇOCUK DİYORUZ: Biz kadınlarımızın siyasetle, sivil toplumla meşgul olurken, aile içindeki görevlerini yürütebileceklerine yürekten inanıyoruz. Kadınlarımızın iş hayatında yükselirken de ailelerine sahip çıkmayı sürdüreceklerine yürekten inanıyoruz. Şahitliğini yaptığımız her nikahta gençlerimize en az üç çocuk, mümkünse daha fazla çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz. Bazıları bilinçli bir şekilde mesajımızın için boşaltmaya çalışıyor.

NÜFUS ARTIŞ HIZIMIZ DÜŞTÜ: 2020 nüfus istatistiğimiz açıklandı. Ülkemizin nüfusu 84 milyona dayanmakla birlikte, nüfus artış hızımızın yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok da uzak olmayan bir dönemde, nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye’nin aynı akıbete dûçar olmasına izin vermeyeceğiz. Bu iş öyle teşvikle, parayla da olmaz. Nüfus avantajımızı sürdürmenin yolu aileye sahip çıkmaktan geçiyor. Fatihler doğuracak, yetiştirecek, istikamet gösterecek kızlarımızla kadınlarımızla annelerimizle birlikte aydınlık geleceğimize doğru yürüyeceğiz.

Kadın üye sayımız 5.3 milyonu aştı

Yürüttüğümüz mücadelede kadınlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Toplumu yarısını oluşturan kadınları görmezden gelen hiçbir hareketin başarı şansı olmadığına inandığımız için hep kadınlarımızla yol yürüdük. Bugün AK Parti Kadın Kolları 5 milyon 300 bini aşan üye sayısıyla ülkemizde diğer tüm siyasi partilerin üye sayılarının toplamına yakın bir güce sahiptir.

‘O hayal gerçek oldu’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2003’te Rize’de açılışını yaptığı hastanede dünyaya gelen Selen bebeği kucağına alıp fotoğraf çekti. İşte o bebek büyüdü ve 18 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı’nda Erdoğan’ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Cumhurbaşkanı’nın kucağındaki fotoğrafını beraberinde götüren Selen, büyük sürpriz yaşattı. Selen, “Cumhurbaşkanı ile bebeklik fotoğrafımı gördüğümde her zaman ‘Bir daha yan yana gelebilir miyiz?’ diye düşünüyordum. O hayal gerçek oldu” diye konuştu.

Erdoğan’dan Saraç için taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın babası Muhammed Emin Saraç’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ömrünün her safhasında rızayı ilahi için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekanı cennet, makamı âlî olsun” ifadelerini kullandı. Saraç ailesinden yapılan açıklamada, “Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir” denildi.