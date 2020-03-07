Öcalan’a hemşehriliğe tepki

Yapılan yazılı açıklamada, 40 bini aşkın masum insanın katledilmesinden sorumlu, uyuşturucu ve insan ticareti, kara para aklama, çocuk kaçırma ve diğer örgütlü suçlarda kabarık bir sicile sahip, AB terör örgütleri listesinde kayıtlı PKK’nın ve elebaşının meşrulaştırılması girişimlerinin beyhude olduğu vurgulandı. Açıklamada, “İtalyan makamlarından terör örgütüne karşı mücadelede iş birliği beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz” denildi.