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31.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Öğrencilere dijital karne

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimizden, sağlık çalışanlarımızdan, hemşirelerimizden sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var” dedi.

Öğrencilere dijital karne

Selçuk, 22 Ocak’ta başlayacak sömestr tatili öncesi verilecek dijital karneye ilişkin, “Bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir” ifadesini kullandı.

AA Editör Masası’nda soruları yanıtlayan Selçuk, neden bütün ülkeler okulları tam zamanlı açarken kendilerinin bunu yapmadığının sorulduğunu aktararak “Açmadık çünkü bizim koşullarımız, bizim ülkemizin yapısı, bizim sosyal hayatımız, bizim düğünlerimiz, bizim cenazelerimiz bütün bunların sosyoantropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız” diye konuştu. Daha önce canlı ders yapabilme kapasitesinin 100 bin civarında olduğunu belirten Selçuk, “Şu anda 3 milyonu geçtik” bilgisini verdi.

15 Şubat’ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçilebileceğine yönelik hazırlık yapıldığını söyleyen Selçuk, “Bu hazırlıkla ilgili açıklamayı yapabilmem için salgının seyrini ve Sağlık Bakanlığı’nın verilerini görüyor olmam lazım. Bu veriyi gördükten sonra bunu devreye sokuyoruz” dedi.

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