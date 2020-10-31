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31.10.2020 - 13:13 | | DHA

Ömer Çelik: Profesyonel nefret üreticilerine kulak asmayın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'deki depreme ilişkin, "Böyle günlerde aklı ve kalbi nefret dolu olanlara, profesyonel nefret üreticilerine kulak asmayın. Güvenlik güçlerimiz ve yargımız gerekeni yapıyor" dedi.

Ömer Çelik: Profesyonel nefret üreticilerine kulak asmayın

AK Partili Çelik, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından provakatif paylaşım yapanlarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Çelik, "Yüreklerimiz İzmir’imizle beraber atıyor. Tek can, tek yürek halinde canlarımızın kurtarılmasını diliyoruz. Böyle günlerde aklı ve kalbi nefret dolu olanlara, profesyonel nefret üreticilerine kulak asmayın. Güvenlik güçlerimiz ve yargımız gerekeni yapıyor" dedi.

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