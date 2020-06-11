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11.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Önceliğimiz yargıya güveni artırmak’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla bir araya geldi.

‘Önceliğimiz yargıya güveni artırmak’

Gül, toplantıya ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Her şeyden önce bizim için Türkiye’de yargıya güvenin artması, yargıya olan itibarın artmasının temelinde avukatlık mesleğinin, savunma mesleğinin güçlenmesi de çok önemli yer tutmaktadır. Adaletin temeli savunmadır. Çalışmalarımızda gerek yargı reformu başlıklarımızda, gerek uygulamalarımızda bu konuda daha da güçlenmesine yönelik tüm adımları atmaya çalıştık. Mecliste çalışmalar, yapılan değerlendirmeler var ama ortaya çıkmış bir teklif yok. O yüzden onun zamanlaması da çok değerli. Bize burada serdedilecek tüm görüşleri bizler de iletmiş olacağız. Bu konuda teknik olarak da baroların saygınlığı, avukatlık mesleğinin saygınlığı ile ilgili ne gerekiyorsa onu yapacağız.”

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