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HaberlerSiyaset Haberleri Önemli toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
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10.04.2020 - 10:57 |

Önemli toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi"nin corona virüs salgını ile mücadelede işbirliği ve dayanışma konulu olağanüstü toplantısına katılacak.

Önemli toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Zirve saat 11.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.

İngiltere'yi yakan corona virüs kararları... Türk oyuncu Yılmaz Eser canlı yayında anlattıİngiltere'de yaşayan Türk oyuncu Yılmaz Eser, İngiltere'deki corona virüs kabusunun nasıl yayıldığını anlattı. Corona virüs ile mücadele noktasında Türkiye ve İngiltere'yi kıyaslayan Eser, Türkiye'nin attığı ciddi adımlara dikkat çekti.
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