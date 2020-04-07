‘Öneri gelirse sıcak bakarız’

Koronavirüs salgınının Türkiye’de “çok hızlı” yayıldığını söyleyen Öztrak, “İlk teşhisin üzerinden 27 gün geçti. Hasta sayımız 27 bini aştı. Oysa 27. günde; İtalya’da hasta sayısı 15 bin 113, İspanya’da 3 bin 146, Almanya’da ise 2 bin 745’ti. İstanbul’da virüse yakalanan bir kişi hastalığı 16 kişiye bulaştırıyor. İstanbul’da yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 70’lere ulaştığı ifade ediliyor. En azından İstanbul’da, sokağa çıkmayı engellemek için, neden bekleniyor?” diye sordu.



Öztrak, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması uygulamasına ilişkin olarak, “İktidar maskeyi zorunlu kıldı. Ama ardından ‘maskeleri satacağız’ dedi. Sonra da bizim belediyelerimizin ücretsiz maske dağıtmasının verdiği mahcubiyetle olsa gerek, bu kararından geri adım atmak zorunda kaldı” dedi.



Öztrak, salgınla mücadeledeki ekonomik gelişmeler konusunda, “Mali alanı genişletmek için para basmak gerekecektir. Ancak basılan paranın dövize kaçmasını engelleyecek, paramızın değerini koruyacak tedbirleri de almak gerekir. Para basılırsa, mutlaka salgınla ilgili tedbirler için harcanmalı” diye konuştu.



Öztrak, pandemi mücadelesinde vefat eden sağlık çalışanlarının şehit sayılması önerisi konusunda “Biz sağlık çalışanlarımıza, bu virüsle mücadeleri sırasında yaşamlarını yitirmeleri halinde şehit statüsü verilmesine sıcak bakarız” dedi. Öztrak, CHP’li büyükşehir belediyelerinin bağış kampanyası hesaplarına bloke konulmasına ilişkin soru üzerine de, “Biz, ‘iyilikte yarış olsun’ diyoruz. Ama iktidar belediyelerimizin çalışmalarına taş koymak için elinden geleni ardına koymuyor. Bununla ilgili yargıya başvurduk. Kimse endişe etmesin belediyelerimiz, vatandaşlarımıza yardım yapmak isteyen yurttaşlarımızın yardımlarının, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması için ellerinden gelen her şeyi yapıyor” ifadelerini kullandı.