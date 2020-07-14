‘Operasyon öncesi masayı deniyoruz’

Çavuşoğlu, dün TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Libya’daki duruma ilişkin soru üzerine, ateşkes için yapılan girişimlere Hafter tarafının yanaşmadığını dile getiren Çavuşoğlu, “Ateşkes süreci 8 Ocak’ta İstanbul’da başladı, 12 Ocak gecesi ateşkes ilan edilecekti. Hafter İstanbul’da aldığımız kararı kerhen kabul eder gibi oldu iki gün sonra, Fayiz Es-Serrac hükümeti hemen kabul etti. Moskova’da da anlaşmaya imza atmaya yanaşmadı. Abu Dabi ve Mısır istihbarat yetkilileri o gün oradaydı. Ruslara söyledik, ‘bunlar imza attırmayacak’ dedik, Ruslar da akşam anladı” ifadesini kullandı.

‘Çabayı sürdürüyoruz’

Hafter’in ilerleyen süreçte ülke yönetimine el koyduğu açıklaması yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Evdeki hesap çarşıya uymadı. Bizim UMH ile angajmanımız uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun. İkili anlaşmalara da uygun şekilde sağladığımız destek sayesinde dengeler değişti ve UMH kaybettiği yerleri ele geçirmeye başladı. Tam bu aşamada önce Kahire’den sonra başka platformlardan ateşkes sesi gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede de yeni bir çaba içinde olalım kararı çıktı. Şimdi Ruslarla bu çabayı sürdürüyoruz.”

‘Hazırlık var’

Suheyrat Anlaşması’na göre Hafter’in çekilmesi gereken yerler arasında Sirte’nin bulunduğunu da anımsatan Çavuşoğlu, UMH’nin taleplerini Rusya’ya ilettiklerini, gelecekte bu konuda bakanlar düzeyinde bir toplantı planlandığını bildirdi. Çavuşoğlu, “Biz Türkiye olarak ateşkesi istiyoruz. Biz buna varız ama ateşkes ve siyasi süreç için gerekli şartların oluşması gerek” dedi. Çavuşoğlu, Hafter’in kontrol ettiği Sirte’den çekilmesini isteyen UMH’nin operasyon hazırlığı yapıp yapmadığına ilişkin soruya, “Operasyon hazırlıkları var ama şu anda masayı deniyoruz.” yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, Politico dergisine makale yazdı: AB-Türkiye kazan-kazan ilişkisi kurmalıdır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik, “Birbirimizi girdabın içine çekmemeliyiz. AB’nin bazı üye ülkelerinin dar kafalı beklentileri ve dayanışma adına tepkisel adımlar yerine Türkiye’yle kazan-kazan formüllerini önceleyen yapıcı stratejilere ihtiyacı var” uyarısında bulundu.

Çavuşoğlu, ABD merkezli uluslararası yayın organlarından Politico’da kaleme aldığı makalede, “Türkiye, Avrupa’yı, kendisini çevreleyen Avrasya’nın değişken ekosisteminden ayırma yükünün çoğunu taşımaktadır. Diplomatik ve savunma alanındaki varlığımız kuşaklar boyu Avrupa’yı savundu. Gelecekte de Türkiye’nin katkılarıyla Avrupa daha güvenli ve müreffeh olacaktır” görüşünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Ortak bir zemin inşa edilmeli. Bu bağlamda Avrupa’nın Geleceği Konferansı ve NATO’daki yansıma süreçleri ileriye yönelik önemli adımlardır. Bizi doğru yola yönlendirecek, değişen jeostratejik görünüme uyum sağlamamıza yardım edecek, birbirimize vazgeçilmez ortak olarak saygı duymamızı sağlayacak adımlardır. ”