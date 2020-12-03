‘Ordumuzun başımın üzerinde yeri var’

Kılıçdaroğlu, dün Kayseri’de bir otelde muhtarlar buluşmasına katıldı, muhtarların özlük haklarıyla ilgili projelerini anlattı. Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, “Sezgin Tanrıkulu Bey’in Güneydoğu’da PKK cenazelerine katıldığını, fotoğraf çektirdiğini görüyoruz. Sizin partinize yakışmıyor. Mersin milletvekilinizin maksadını aşan konuşması bizleri incitmiştir” dedi. Demokrasi açısından en temiz seçimlerin muhtarlık seçimleri olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, terörün kimden ve nereden gelirse gelsin bir insanlık suçu olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Terörün gerekçesi olmaz, teröre karşı durmak bir insanlık görevidir... Tanrıkulu’nun, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin cenaze törenine katılması sosyal medyada fotomontajla terörist cenazesine katılmış gibi gösterildi. O cenaze törenine tüm siyasi partilerden katılım oldu” dedi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları kaydetti:



UÇAK İHRAÇ EDİYORDUK: Eğer 21. yüzyılın Türkiye’si Londra’daki bir avuç tefeciye gidip ‘bana para ver, dünyanın en yüksek faizini vereceğim’ diye para dileniyorsa ben o yöneticilerin hiçbirine milliyetçi diyemem. Neden, çünkü Atatürk diyor ki, ‘Ekonomik açısından güçlü olacaksınız.’ 1925 yılında Kayseri’de uçak fabrikasının temeli atıldı. Yumurta satılarak şeker fabrikası kuruldu. Osmanlı’nın son borcu son kuruşuna kadar ödendi, kimseye el avuç açılmadı. Kayseri’den kalkan ilk uçak Ankara’ya indi. 1940’lı yıllarda Türkiye, dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden biriydi.



SATMADIK FABRİKA KALMADI: Siz 18 yılda dışardaki tefecilere yani size borç verenlere 187 milyar dolar faiz ödediyseniz sadece benim değil, muhtar olarak sizin de düşünmeniz gerekir. Satmadık fabrika kalmadı, o paraları da yedik, borçları da yedik.



NEREDE BU TANKLAR?: Türkiye Cumhuriyeti ordusuna ait Tank Palet Fabrikası Katar ordusuna sıfır fiyatla verildi. Kaçınız itiraz etti? Ordu diyoruz, bizim ordumuz diyoruz, bizim şehitlerimiz diyoruz. Peki ordunun hakkını, hukukunu kim savunacak? Peygamber ocağını, Mustafa Kemal’in ordusunu kim savunacak? Nasıl olur da siz 20 milyar dolarlık bir tank palet fabrikasını tank üretsin diye Katar’a vereceksiniz? Katar tank mı üretiyor, hayır. 2018’de bize ilk tank verilecekti, nerde bu tanklar?... ‘Ordu güzel’, bol bol güzel laflar edelim ama fabrikasını da arka taraftan Katar’a verelim. Bu mudur orduyu, bayrağı, vatanı sevmek? Ben bunu hazmedemem arkadaşlar. Genelkurmay Başkanı’ndan en alttaki erine kadar bütün ordunun benim başımın üzerinde yeri vardır.



‘Ahlaklı siyaset getirmek istiyorum’



Yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyorum, ahlaklı bir siyaset anlayışı getirmek istiyorum. Muhtarlar olarak siz nasıl en saf, temiz, demokratik yollarla seçiliyorsanız milletvekilinin de aynı şekilde seçilmesi lazım. Milletin vekili değil de Meclis’te ihale takip eden bir adamsa siz buna milletin vekili diyebilir misiniz? Milletvekilleri için bir etik, ahlak kanunu olması lazım.