Özdağ disipline sevk edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Genel Başkan Meral Akşener tarafından Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Kurultay sonrası süreçte yaşanan parti içi tartışmaların odağındaki isimlerden Özdağ, Kavuncu için “FETÖ’cü” suçlamasında bulunmuş, bunun üzerine 81 il başkanı ve 108 ilçe başkanı, Özdağ hakkında disiplin sürecinin başlatılması için Genel Merkez’e dilekçe sunmuştu. Dilekçelerde, parti tüzüğünün “Disiplin cezaları ve cezaları gerekli kılan haller” başlıklı maddesi hükümleri uygulanarak, Özdağ’ın ihraç edilmesi istenmişti.



İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, ıslak imzalı dilekçeleri dün üst yazıyla Genel Başkanlık makamına sevk etti. Akşener de merakla beklenen kararı verdi ve Özdağ’ı disipline sevk etti. Poyraz, “Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün (dün) Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Sayın Genel Başkanımız da, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ’ın Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir” dedi. Özdağ’ın durumu Müşterek Disiplin Kurulu’nda (MDK) netleşecek. İYİ Parti Tüzüğü’nün 75. maddesi uyarınca, Müşterek Disiplin Kurulu, milletvekilleri hakkında partiden geçici veya kesin olarak çıkarma cezasını gerektiren fiil ve eylemlerle ilgili soruşturmaları kesin olarak karara bağlıyor.