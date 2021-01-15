15.01.2021 - 07:00 |
Özdağ’a destek veren il başkanı düşürüldü
İYİ Parti Muğla İl Yönetimi istifa ederek ihraç tartışmalarında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’a destek veren İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ’ı başkanlıktan düşürdü.
Tüzüğe göre yönetimin yarıdan bir fazlası istifa ederse yönetim ve başkanın otomatik olarak düştüğünü belirten Şekerdağ, “Ben istifa etmedim. Parti binası kilitli. Ben girmeyeyim diye kilidi değiştirmişler” dedi. Şekerdağ, “Ümit Hoca’nın sürecinde ihraç için imza vermeyen tek il başkanı bendim. Mahkeme sürecinin sonucunu bekleyeceğimi söylemiştim. Kendisi gelince Cumhuriyet Meydanında Atamızın huzurunda buluşacağız” diye konuştu. Muğla İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yörenti ise yazılı açıklamasında Şekerdağ’ın bir süredir yönetime danışmadan bazı kararlar aldığını belirtti. l AA