MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Özdağ’a destek veren il başkanı düşürüldü
ABONE OL
15.01.2021 - 07:00 |

Özdağ’a destek veren il başkanı düşürüldü

İYİ Parti Muğla İl Yönetimi istifa ederek ihraç tartışmalarında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’a destek veren İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ’ı başkanlıktan düşürdü.

Özdağ’a destek veren il başkanı düşürüldü

Tüzüğe göre yönetimin yarıdan bir fazlası istifa ederse yönetim ve başkanın otomatik olarak düştüğünü belirten Şekerdağ, “Ben istifa etmedim. Parti binası kilitli. Ben girmeyeyim diye kilidi değiştirmişler” dedi. Şekerdağ, “Ümit Hoca’nın sürecinde ihraç için imza vermeyen tek il başkanı bendim. Mahkeme sürecinin sonucunu bekleyeceğimi söylemiştim. Kendisi gelince Cumhuriyet Meydanında Atamızın huzurunda buluşacağız” diye konuştu. Muğla İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yörenti ise yazılı açıklamasında Şekerdağ’ın bir süredir yönetime danışmadan bazı kararlar aldığını belirtti. l AA

 

Hatay'da korkutan yangınHatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'a kar sürprizi

Son dakika... Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'a kar sürprizi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Gerçekler 42 yıl sonra ortaya çıktı

Gerçekler 42 yıl sonra ortaya çıktı

Sıradaki Haber