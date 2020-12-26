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26.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Özel okul desteği miktarı belli oldu

Özel okullarda eğitim öğretim desteği alan öğrenciler için yapılacak destek ödeme tutarı belli oldu. İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, ortaokul 7 ve 8. sınıf ile ortaöğretim 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri için 4 bin 849 lira destek ödemesi yapılacak.

Özel okul desteği miktarı belli oldu

Konuya ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Destek ödemesi, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 dönemlerinde çıkarılan tebliğler çerçevesinde, destek kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrencilere verilecek.

Alana göre değişiyor

İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, ortaokul 7 ve 8. sınıf ile ortaöğretim 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 4 bin 849 lira destek ödemesi yapılacak.

2020-2021 döneminde, organize sanayi bölgeleri dışında ve içinde açılan özel mesleki ve teknik liselerde belirlenen alanlarda öğrenim gören öğrencilere verilecek destek tutarları, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda, alanlara göre farklı olacak. Alanlara göre destekler şöyle:

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Uçak Bakım ile İnşaat Teknolojisi 6 bin 393 lira, Denizcilik ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6 bin 976 lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Tarım Teknolojileri, Makine Teknolojisi ile Motorlu Araçlar Teknolojisi 7 bin 549 lira, Gıda Teknolojisi 6 bin 739, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 5 bin 810, Kimya Teknolojisi 6 bin 858, Makine ve Tasarım Teknolojisi 7 bin, Radyo-Televizyon 6 bin 480, Tasarım Teknolojileri 5 bin 108, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 7 bin 786 lira.

 

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