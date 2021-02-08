‘Parti bölünmesin’ trafiği hızlandırıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “parti bölünmesin” diyerek harekete geçen eski vekiller Metin Lütfi Baydar, Hakkı Akalın ve Mevlüt Dudu ile görüşmesi bekleniyor.

Baydar, Akalın ve Dudu, geçen hafta eski genel başkanlar Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal ile görüşmüştü. Yapılan ziyaretler sonunda üç eski genel başkanın Baydar, Akalın ve Dudu’nun Kılıçdaroğlu ile kendilerinin görüşmesinin daha uygun olacağına karar verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu bu hafta içerisinde üç eski milletvekiliyle görüşecek.

‘Derdimiz demokrasi’

Görüşmeyi gerçekleştirecek eski vekiller, Milliyet’e şu değerlendirmede bulundu: “Derdimiz partinin bölünmemesi, parçalanmaması, demokratik olması. Derdimiz, parti içi demokrasi. Bizi görüşmeye iten sebep, yeni bir partinin kurulma aşamasına gelmesinin partideki demokrasi eksikliğinden kaynaklanması. Biz eski genel başkanlara derdimizi ilettik. ‘Elinizden geleni yapın. Parti bir bölünme yaşamasın’ dedik. Onlar da Genel Başkan ile konuşmuşlar.”

Eski vekiller, Kılıçdaroğlu ile görüşmeleri halinde taleplerini aktaracaklarını, temel eleştirilerini anlatacaklarını ifade ederek, “Genel Başkan’dan görüşme talebimiz olmadı ama üç önceki genel başkan, Sayın Genel Başkan ile görüştükten sonra onunla görüşmemizin daha uygun olacağına karar vermişler. Derdimiz partinin bütünlüğünün bozulmaması, bu yönde gördüğümüz bazı sıkıntılar var, onları dile getireceğiz” dedi.

‘Adayı parti üyeleri seçsin’

Eski vekillerin talepleri ise şöyle: “Arka arkaya iki genel seçimde birinci sırada yer alamayan genel başkan partiyi olağanüstü kurultaya götürsün. Kendisi de aday olmasın. Cumhurbaşkanı adayını ve genel başkanı parti üyelerinin tümü seçsin. Parti içerisinde tüzüksel olarak demokrasi geri getirilmedikçe bunların hiçbirisi düzelmez. Tek adaylı kongreler olacak iş değil.” Eski vekiller, Memleket Hareketini başlatan Muharrem İnce’ye ilişkin de “Muharrem Bey daha önceki iki kurultayda da bu talepleri dile getirdi” ifadesini kullandı.