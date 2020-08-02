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02.08.2020 - 07:00 | | MEHMET ÇINAR Antalya DHA

'Parti içi konuları içimizde konuşalım'

CHP’nin 37’nci Olağan Kurultayı’nda tek aday olarak altıncı kez genel başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, hem kurultay yorgunluğunu atmak hem de bayram tatilini geçirmek için Antalya’ya geldi. Kentte bir otelde kalan CHP liderini, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, ziyaret etti.

'Parti içi konuları içimizde konuşalım'

 

Kılıçdaroğlu’yla bir araya geldiği kareleri sosyal medya hesabından yayımlayan Bayar, CHP liderinin partililere yaptığı çağrıyı da paylaştı. Bayar, “Sayın Genel Başkanımızdan çağrı: Parti içi konuları basında değil, içimizde konuşalım. Enerjimizi iktidar olmaya harcayalım. Kurban Bayramı’nı Antalya’da ailesiyle birlikte geçiren Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek, bayramını tebrik ettim. Genel Başkanımızın hepinize büyük selamları var. Genel Başkanımızla kurultay, ülkenin genel sorunları üzerine konuştuk” dedi.

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
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