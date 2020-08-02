'Parti içi konuları içimizde konuşalım'

Kılıçdaroğlu’yla bir araya geldiği kareleri sosyal medya hesabından yayımlayan Bayar, CHP liderinin partililere yaptığı çağrıyı da paylaştı. Bayar, “Sayın Genel Başkanımızdan çağrı: Parti içi konuları basında değil, içimizde konuşalım. Enerjimizi iktidar olmaya harcayalım. Kurban Bayramı’nı Antalya’da ailesiyle birlikte geçiren Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek, bayramını tebrik ettim. Genel Başkanımızın hepinize büyük selamları var. Genel Başkanımızla kurultay, ülkenin genel sorunları üzerine konuştuk” dedi.