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17.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Personel testleri negatif çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ın sekreterinde koronavirüse rastlanması sonucu testten geçirilen, temasta olduğu kişilerin sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

Personel testleri negatif çıktı

Sarıbal’ın sekreteri olarak görev yapan A.Ç.’de geçen hafta koronavirüse rastlandı. Bunun üzerine CHP yönetimi harekete geçti. Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bilgi verilerek, A.Ç.’nin temaslı olduğu kişiler kamera kayıtları incelenerek tespit edildi. A.Ç. ile temaslı olduğu belirlenen 25’e yakın kişiye test yapıldı. Bu testlerin sonucunun negatif çıktığı, personele her ihtimale karşı 14 gün idari izin verildiği bildirildi. 

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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