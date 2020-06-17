Personel testleri negatif çıktı

Sarıbal’ın sekreteri olarak görev yapan A.Ç.’de geçen hafta koronavirüse rastlandı. Bunun üzerine CHP yönetimi harekete geçti. Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bilgi verilerek, A.Ç.’nin temaslı olduğu kişiler kamera kayıtları incelenerek tespit edildi. A.Ç. ile temaslı olduğu belirlenen 25’e yakın kişiye test yapıldı. Bu testlerin sonucunun negatif çıktığı, personele her ihtimale karşı 14 gün idari izin verildiği bildirildi.