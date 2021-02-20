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20.02.2021 - 07:00 | | İZMİR AA

‘PKK’nın kaçacak bir yeri kalmadı’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı’na ilişkin, “Harekat ile PKK terör örgütünün sözde üst düzey yönetiminde ciddi bir panik ve derin endişe olduğu gelen istihbari bilgiler arasında yer almaktadır” dedi.

‘PKK’nın kaçacak bir yeri kalmadı’

Akar, İzmir Foça Deniz Üs Komutanlığı’nda düzenlenen  2. Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreni’nde katıldı, sancağı öperek Albay Gökhan Temizöz’e teslim etti. Törendeki konuşmasında, Gara’ya yapılan harekata ilişkin bilgiler veren Akar, harekatta 40’dan fazla uçağın görev aldığını, 50’den fazla hedefin seçildiğini, güvenlik nedeniyle hedeflerden bir kısmının iptal edildiğini ve 48’inin büyük bir başarıyla vurulduğunu belirtti. Harekatta dördü sözde üst düzey sorumlu olmak üzere 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Akar, şunları kaydetti: “PKK terör örgütünün kaçacak bir yerinin kalmadığını, örgütün sözde yöneticileri çok iyi anladı. Söz konusu bölgedeki inler teröristlerin başlarına yıkıldı. Harekat ile PKK terör örgütünün sözde üst düzey yönetiminde ciddi bir panik ve derin endişe olduğu, örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı gelen istihbari bilgiler arasında yer almaktadır. Teröristler bundan sonra kendilerini hiçbir yerde güvende hissedemeyecekler.”

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