PM’nin yeni yüzleri hedeflerini anlattı

CHP’nin 60 sandalyeli Parti Meclisi’nin (PM) kurultayda seçilen 25 yeni üyesi arasında dikkat çeken isimler yer aldı.

Daha önce partiden ihraç edilen ancak uzun mücadele süreci sonucunda geri dönmeyi başaran eski milletvekili Aylin Nazlıaka, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde olmamasına rağmen PM’ye seçildi.

Delegenin güvenine teşekkür eden Nazlıaka, “Bizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Ülkemizi yeniden; laik, demokratik, adil, kadın-erkek eşitliğinin olduğu, aydınlık bir Türkiye’ye dönüştürebilmek için mücadeleye devam edeceğiz. İlk seçimlerde partimizi iktidara taşıyacağız. Her zaman olduğu gibi, yine enerjik, halkın içerisinde olan, ülke sorunlarını kendi sorunları haline getiren, yüksek sorumluluğa sahip bir Aylin Nazlıaka göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

‘Cesaretimiz yüksek’

Avukat Gizem Özcan da Parti Meclisi üyeliğinin her CHP’linin isteyeceği bir görev olduğunu ifade ederek, “Biz partiliyiz ve partimizde hangi görev verilirse onu en iyi şekilde yaparız. Özellikle kadınlar ve gençler olarak hevesimiz ve cesaretimiz yüksek” dedi.

‘Genç dayanışması’

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi, 2000 doğumlu Ahmet Hakan Uyanık ise partinin Z kuşağındaki tek temsilcisi oldu. Uyanık, “Son dönemde Z kuşağının yükselişini izliyoruz. Bu durum gündemdeyken ben de böyle onurlu bir göreve talip olmak istedim. Delegelerimizin desteği ile listeye girmem beni çok gururlandırdı. Artık genç arkadaşlarımı temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Partide bir genç dayanışması başlatmak istiyorum. Bu yeni geleneği başlatarak gençlerin birbirine destek olmasını sağlamalıyız” dedi.

Hastaneden PM’ye

Ankara’da özel bir hastanenin genel müdürü olan Dr. Aylin Yaman da Bilim, Kültür ve Sanat Platformu listesinden seçildi. PM’ye dahil olduktan sonra genel müdürlükten ayrılan Yaman, “Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Yeni süreçte, sorumluluk bilinciyle, azim ve kararlılıkla, partime hizmet etmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. Bu süreçte bana destek olan Genel Başkanımıza ve tüm delegelerimize teşekkür ederim” dedi.

Başörtülü Sevgi Kılıç da, kendisine verilen sorumluluğu yerine getirebilmek için çok çalışacağını söyledi.