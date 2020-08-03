'Psikoloji eğitimi gözden geçirilsin'

Psikolog Mehmet Dinç, dün sosyal medya hesabından Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirtip, “Bayram hediyesi gibi bir haber. Mücahit Öztürk hocamız Cumhurbaşkanımıza açık öğretim psikoloji lisans eğitiminin doğuracağı sorunları detaylarıyla sundu. Güzel gelişmeler yakında” paylaşımı yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldığını ifade ederek, “Açık öğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat verdi” sözleriyle Erdoğan’ın devreye girdiğini duyurdu.

Uygun bulmadı

Milliyet’in edindiği bilgiye göre, Erdoğan tartışmalar üzerine tanıdığı psikologlardan bilgi aldı.

Erdoğan da açık öğretimde psikoloji bölümünün doğru olmadığını, uygun bulmadığını belirtti. Erdoğan, bu konuda detaylı araştırma yapılmasını da isterken, “Psikoloji eğitimini genel olarak gözden geçirelim, sistemi açık öğretim dahil tüm detayları ile değerlendirip ele alalım eksik yönlerini tespit edelim. Gereken adımları da hızlıca atalım” talimatı verdi. Kurul, psikoloji eğitimine dair detaylı çalışmayı bu ay sonuna kadar Erdoğan’a sunacak.

Toplantı yarın

Erdoğan’ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu yarın toplanacak. Kuruldan yapılan açıklamada, “Kurulumuz, psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlamış olup konuyu görüşmek üzere salı günü toplanacaktır” denildi.

Liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile telefonda bayramlaştı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.