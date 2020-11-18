Reform stratejimiz güçlü demokrasi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reform stratejisinin daha fazla özgürlük ve daha güçlü demokrasi ilkesi üzerine inşa edildiğini belirterek, “Yeni reformların hazırlıkları içindeyiz” dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi.

PİKNİK GÖZÜYLE BAKMALARI DOĞAL: (KKTC ziyareti) Bu ziyaretin her iki taraf için de önemli mesajlar içerdiğine inanıyorum. Ziyaretimizde bizlere MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bakanlarımız, eski meclis başkanlarımız, milletvekillerimiz ve muharip gazilerimiz de eşlik etti. Kapalı Maraş’ın bugüne kadar kapalı tutulması Kıbrıs Türk tarafının samimiyeti ve iyi niyetinin göstergesiydi. Fakat bu iyi niyet jesti, Rum tarafında hiçbir zaman karşılık bulmadı. KKTC hükümeti bir süre önce kapalı Maraş’ın sahil şeridini halka açtı. Bu cesur adımı biz de destekliyoruz. Heyetimiz ve Kıbrıs halkıyla birlikte Maraş’ta gerçekleştirdiğimiz program, bölgenin bundan sonra hızla canlanmasını sağlayacak adımlar konusundaki kararlılığımızın ifadesidir.

Kıbrıs meselesinden bihaber, kapalı Maraş’ın açılmasının stratejik önemini kavrayamamış, bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir. Milletimiz meselenin ne olduğunu da orada yaptığımız işin manasını da gayet iyi biliyor.

KKTC GERÇEĞİNİ KABUL EDECEKLER: Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ile ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımları değerlendirdik. Gayet başarılı geçen bu program ile Türkiye ile KKTC’yi birbirinden ayırmak isteyenlere en güzel cevabı verdiğimize inanıyorum. KKTC gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum.

BİN 750 KONUT İNŞA EDİLECEK: İzmir depremi, ülkemize hem doğal afetler gerçeğini bir kez daha hatırlatmış hem de afet öncesi ve sonrası hazırlıklarımızı gözden geçirmemize vesile olmuştur. İzmir depreminde iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum. Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından ‘Nerede bu devlet?’ sesleri yükselmiyor. Kalıcı konutlarla ilgili proje hazırlıkları tamamlandı. Bu ay bitmeden ihaleler yapılıp inşaat sürecine geçilecek. Buna göre bin 750 konutu kendi yerinde yeniden inşa edeceğiz.

ÖNCELİK HUKUK: Reform stratejimiz toplumsal refahın daha fazla özgürlük ve daha güçlü demokrasiyle gerçekleşeceği ilkesi üzerine bina edilmiştir. Meclisimiz bugüne kadar 3 yargı paketini kanunlaştırdı. 15 Temmuz’da milletin yazdığı destanı hukukla taçlandıran, darbecilerden millet adına hesap soran yargının daha iyi işlemesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Hukuk devletinin tüm unsurlarıyla tahkim edilmesi önceliğimizden ve adalet hassasiyetimizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI: Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanlığımızda bir görev değişikliğine gittik. Affını isteyen Berat Albayrak’ın talebini kabul ederek Lütfi Elvan arkadaşımızı görevlendirdik. Merkez Bankası ile Cumhurbaşkanlığı Bütçe Başkanlığı’nda da yeni görevlendirmeler yaptık. Bu görev değişiklikleri, küresel düzeyde yaşanan siyasi ve ekonomik değişimlere uygun şekilde ülkemizde de hukuk ve ekonomi alanında köklü reformlara hazırlık yaptığımız bir dönemde gerçekleşti. Kurduğumuz güçlü üretim, ihracat ve istihdam altyapısı en önemli güven kaynağımızdır. Bugüne kadar tüm yaptıklarımıza ilave olarak yeni reformların hazırlıkları içindeyiz. İnsan Hakları Eylem Planı, bu hazırlıkların en önemlilerinden biri. Adalet Bakanlığımız kapsamlı istişarelerin ardından yeni dönemin yol haritası olacak planın ana başlıklarını oluşturdu. Bu çerçevede piyasa aksaklıklarının giderilmesi, rekabetçi piyasa mekanizmasının etkin işleyişinin sağlanması, mülkiyet hakkı ve sözleşme serbestisi gibi konular da ele alınacak. Ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre gereken adımlar kısa sürede atılacak.

Kabineye katılamadılar

Dünkü kabine toplantısına Meclis’te bütçe görüşmeleri süren Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yeni atanan Lütfi Elvan ile, koronavirüse yakalanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katılmadı.