Rejimden bombardıman muhaliflerden yanıt

Bölgede havadan ve karadan saldırılarına devam eden rejim güçleri, dün şafak vakti Cebel Zaviye ve El Gap Ovası çevresini havadan ve karadan bombaladı.



Mevzi kazıyorlar

Bölgede çatışmalar devam ederken diğer yandan cepheler takviye ediliyor. Rejimin özellikle İdlib bölgesine yönelik yoğun sevkiyatı dikkati çekerken, askerlerin cephelerde saldırılardan korunmak amacıyla iş makinaları ile toprak yığınları oluşturduğu gözleniyor. Aynı hazırlık muhalif grupların cephelerinde de sürüyor. Heyet Tahrir Şam üyeleri Cebel Zaviye’de mevzi kazıyor. Rejimin başlatmayı planladığı büyük savaşa hazırlık amacıyla kısa süre önce muhalif güçler tarafından İdlib’de başatılan ve birçok silahlı grubun katıldığı tatbikatlar da sona erdi. Binlerce silahlı savaşçının, cephelere sevk edildiği belirtildi.