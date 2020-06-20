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20.06.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ, NAMIK DURUKAN Ankara

Rejimden bombardıman muhaliflerden yanıt

İdlib, Hama ve Halep bölgesinde muhalif grupların denetiminde bulunan bölgelere son bir hafta içinde ağır silah desteğinde binlerce kuvvet sevk eden rejim ordusunun, birçok cepheden saldırı başlatmak için son hazırlıklarını yaptığı ileri sürülüyor.

Rejimden bombardıman muhaliflerden yanıt
SEYFETTİN ERSÖZ, NAMIK DURUKAN Ankara

Bölgede havadan ve karadan saldırılarına devam eden rejim güçleri, dün şafak vakti Cebel Zaviye ve El Gap Ovası çevresini havadan ve karadan bombaladı.

Mevzi kazıyorlar

Bölgede çatışmalar devam ederken diğer yandan cepheler takviye ediliyor. Rejimin özellikle İdlib bölgesine yönelik yoğun sevkiyatı dikkati çekerken, askerlerin cephelerde saldırılardan korunmak amacıyla iş makinaları ile toprak yığınları oluşturduğu gözleniyor. Aynı hazırlık muhalif grupların cephelerinde de sürüyor. Heyet Tahrir Şam üyeleri Cebel Zaviye’de mevzi kazıyor. Rejimin başlatmayı planladığı büyük savaşa hazırlık amacıyla kısa süre önce muhalif güçler tarafından İdlib’de başatılan ve birçok silahlı grubun katıldığı tatbikatlar da sona erdi. Binlerce silahlı savaşçının, cephelere sevk edildiği belirtildi. 

Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düşürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çıkan hortum korkuttu. Kafasını gökyüzüne kaldıran vatandaşlar gördüğü şekiller sonrası şaştı kaldı.
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