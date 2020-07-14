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14.07.2020 - 10:13 | | DHA, AA

Rize'yi sel vurdu! Bakan Soylu'dan flaş açıklama

Son dakika haberine göre; Rize'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 'Burada hem bu hasarın temizlenmesi açısından hem de bir daha bu meselelerle karşılaşmamak üzere alınması gereken tedbirler tüm bakanlıklar çerçevesinde planlanıyor. Hem hasar tespit konusunda, diğer meseleler konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı hasarlar konusunda elden gelen bütün gayret ortaya konulacak. Bir de yapısal olarak yapmamız gereken meseleleri de devlet olarak hükümet olarak, elimizden geldiğince ortaya koymaya çalışacağız'

Rize'yi sel vurdu! Bakan Soylu'dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikte selden etkilenen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde incelemelerde bulundu.

Madenli Belediyesi önünde açıklama yapan Bakan Soylu, ''Sel ve heyelan nedeniyle 12 köye ulaşılamıyordu. 3 vatandaşımızın mahsur kaldığı yönünde bilgimiz vardı. 1 vatandaşımız da kayıptı. Ali Uzun amcamız tam da heyelanın geldiği bölgedeydi, ne yazık ki kendisini kaybettik. Yine o evde mahsur olan ve ayağı kırık olan Havva Tüysüz, hastaneye getirildi ama maalesef o da hastanede hayatını kaybetti. Şu an hastanede 2 kişi var, onların da tedavileri sürüyor. Çayeli merkeze de baktık. Bölgeye son zamanlarda yağan en fazla yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon’da yağış olmuştu ve 65 kilogram yağmıştı. Bu hafta burada 263 kilogram yağış var. Yukarıdan toprağın gelmesine ve derelerin taşmasına neden oldu. Şu an ulaşıma kapalı olan ve can kaybı olmayan 6 köyümüz var. Onlara da ulaşma konusunda çalışmalar devam ediyor'' dedi.

‘GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK’

Yağış uyarısında bulunulan bölgede yaşayanların tedbirli olması gerektiğini de belirten Bakan Soylu, ''Dün akşam daha büyük bir yağış olabilir, endişesi vardı ama olmadı. Hem hasarın temizlenmesi açısından hem de bu meselelerle karşılamamak için çalışmalar sürüyor. Devlet olarak elimizden geleni yapacağız, gerekli adımlar atılacak. Riskli bölgelerdeki tahliye ve uyarılar devam ediyor. Yağmurun hangi bölgeye yağacağını net olarak bilmiyoruz. Bölgesel olarak vatandaşımızın tedbirli olmasını istiyoruz'' diye konuştu.

 

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