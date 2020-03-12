RTÜK üyeliğine Konuralp seçildi

TBMM Genel Kurulu, 12 Temmuz 2019’da RTÜK üyeliği için seçim yapmış, oylama sonucunda CHP adayı Faruk Bildirici boş bulunan üyeliğe seçilmişti. Ancak Bildirici’nin üyeliği “tarafsızlığını yitirdiği” gerekçesiyle 31 Ekim 2019’da, RTÜK yönetimi tarafından düşürülmüştü. CHP, karara tepki göstermiş ve konu yargıya taşınmıştı. Bu süreçte Bildirici, özellikle AK Parti ve MHP cephesinden tepki görmüştü.



RTÜK’te boş bulunan bir üyelik için dün yeniden seçim yapıldı. CHP; AK Parti ve MHP’nin açık tepkisine rağmen Bildirici’yi yeniden ilk sıradan aday gösterdi. İkinci sıradan ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp aday yazıldı. Oylama sonucunda, teamüllerin aksine, CHP’nin ilk sıradaki adayı yerine, ikinci sıradaki adayı seçildi. Bildirici 133, Konuralp ise 274 oy aldı. Böylece Konuralp, AK Parti ve MHP milletvekillerinin desteği ile RTÜK üyeliğine seçilmiş oldu.