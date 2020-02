‘Rusya, Esad’ı dizginlemeli’

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin “Yeniden Asya” politikası hakkında Asya ülkelerinin diplomatik misyon temsilcilerine yönelik toplantının ardından soruları yanıtladı. Yaklaşık bir hafta önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonla görüştüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, Esad rejiminin saldırganlığının artmaya başladığını, Türkiye sınırına doğru on binlerce insanın hareket ettiğini ve rejimin saldırganlığını bir an önce durdurmak gerektiğini mevkidaşına söylediğini anlattı.

Çavuşoğlu, “Rejimin İdlib bölgesindeki gözlem noktalarımıza da taciz atışları yaptığını, buna devam ederse karşılık vereceğimizi, bir an önce bu anlamda da rejimi durdurmaları gerektiğini mevkidaşım Lavrov’a söyledik” dedi. Bunun ardından rejim tarafından 8 kişinin şehit edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Karşılığını vereceğiz ve burada durmayacağız. Rejimin bu saldırganlığını bir an önce durdurmak gerekiyor. Lavrov’a verdiğim mesaj bu. Acilen birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyor. Astana ve Soçi süreçleri son zamanlarda tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya ve önemini kaybetmeye başladı. Tüm bu temaslardaki amacımız Astana ve Soçi süreçlerini canlı tutmak, daha da güçlendirerek siyasi çözüme gitmek.



‘Bahaneler doğru değil’



Dün (önceki gün) Lavrov’un kendisi de söyledi. Bir taraftan kendi askerleri bizim askerlerimizin bildirimde bulunmadığını iddia ettiğini söylerken, diğer taraftan sahada askerlerin ve istihbaratlarımızın adeta online temas halinde olduğunu söylüyor. Türkiye, her faaliyetinde Rusya ve Türkiye arasında bir kaza ya da dost ateşi olmasın diye bildirimde bulunuyor. Burada ‘rejimi biz tam kontrol edemiyoruz, durduramıyoruz’ bahanelerini de doğru bulmuyoruz. Bu diyaloğumuzun amacı da, Rusya ile beraber tekrar sükuneti sağlamak ama rejimin de dizginlenmesi gerekiyor.”