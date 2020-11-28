Salgına karşı yeni tedbirler geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yeni tedbirlerin geleceğine ilişkin sinyal verdi. Erdoğan, “Tabii vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur” dedi.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kovid-19 vakalarının artması ve alınan yeni tedbirlere ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, Bilim Kurulu’nun her türlü hazırlığı, çalışmayı yürüttüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

TEDBİRLERİ ALMAYA MECBURUZ: Vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hâlâ kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. ‘TAMAM’ diye ifade ettiğimiz, özellikle maske, mesafe ve hijyen, bunlar çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Tabii biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.

ÜZÜNTÜ DUYDUĞUMUZ TABLO: Hastaneler bakımından şu anda bir sıkıntımız yok... Tabii vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Temenni ederiz ki bunları da süratle inşallah aşalım...

AŞI ÇALIŞMALARI: Aşıyla alakalı olarak da şu anda bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Bu arada Rusya, Çin, Almanya’da özellikle Uğur Bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor. Tüm bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğimiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de adımımız var, onun hazırlıklarını da yapıyoruz ve şu anda özellikle Sağlık Bakanlığımızın kararlı bir tutumu, tüm sağlıkçılarımızın bu konudaki kararlı tutumlarıyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim şu anda aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var.

‘Kanal İstanbul en büyük projemiz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin Varlık Fonu’nun başkanı olduğunu hatırlatarak, Varlık Fonu’nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istediklerini söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: “Örneğin dün (önceki gün) Katar Emiri’nin Türkiye ziyareti, aslında atılan bu adımlardan bir tanesidir. Şu anda en önemli hedefler, işte dün attığımız biliyorsunuz 11 anlaşma imzalandı. Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutunuz da farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya varıncaya kadar atılan adımlar var. Önümüzde bizim en büyük proje, benim ‘Çılgın Projem’ dediğim, Kanal İstanbul Projesi’dir. Şu anda Kanal İstanbul Projesi ile ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel bunlar. Dikkat ederseniz şu an itibarıyla bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Yatırımlarımız alt yapı, üst yapı olarak devam ediyor. Bunların içerisinde dikkate değer, bir numaralı proje, Kanal İstanbul Projesi’dir. Projenin mimari boyutu hazırdır, bunun yanında teknik bütün boyutlar hazırdır. Artık işin ihale safhasına gelmiştir. Bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla biz şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı birleştirerek ‘Bu işi birlikte yürüteceksiniz.’ dedim. Birlikte bu proje inşallah yürütülüyor. Bu adımı da en kısa zamanda atarak, Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda da çok farklı bir güce ulaşacaktır.”