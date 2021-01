Salgını en az sıkıntıyla atlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün devlet korumasında yetişmiş gençler, engelliler, şehit ve gazi yakınlarından oluşan 3 bin 603 kişinin atamasını gerçekleştirdi. Konuşmasında dünyanın en gelişmiş ülkelerinde aşı sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken Erdoğan, “Biz ise şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödemeyle süratle aşılarımızı aldırmaya başladık ve ilk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek” dedi.

Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Sosyal Atama Töreni’ne katıldı. Devlet korumasında yetişmiş gençlerden 193’ünün, engellilerden 2 bin 140’nın, şehit ve gazi yakınlarından 370’nin çeşitli kamu kuruluşlarına atamasının yapıldığı törende konuşan Erdoğan, “Bizim geleneğimizde devlet kimsesizlerin de kimsesidir. Ailelerini kaybeden evlatlarımıza sahip çıkmak onlara analık-babalık yapmak boynumuzun borcudur” dedi.

‘Modeli değiştirdik’

Hükümete geldikten sonra STK’larla da iş birliği yaparak, devlet korumasındaki çocukların yetiştirilme modelini baştan sona değiştirdiklerini belirten Erdoğan, “Çocuklarımızı koğuş sisteminde barındırmak yerine ev düzenine geçtik. Bugüne kadar, 111 çocuk evi sitesi, 1193 çocuk evi ve 65 çocuk destek merkezi oluşturduk. Hali hazırda 13 bin 524 çocuğumuzun bakımını aile ortamına en yakın bir şekilde hazırladığımız bu evlerde sürdürüyoruz. Son 18 yılda verdiğimiz desteklerle 652 bine yakın çocuğumuzun ailelerinin yanında hayatını sürdürmesini temin ettik. Sadece son 8 yılda yüzde 86’sı doğrudan annelere olmak üzere bu amaçla verdiğimiz desteğin miktarı 6,9 milyar liradır. 7 bin 864 çocuğumuz çok hassas şekilde tespit edilen koruyucu ailelerin yanında hayatlarına devam ediyor. Bunların 795’i de özel gereksinimi olan çocuklardır” ifadesini kullandı. Erdoğan, devlet korumasındaki çocuk sayısının bugün itibariyle 55 bini aştığını vurguladı.

‘Aşılarımız geliyor’

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına yönelik bilgi verirken şunları söyledi:

“Neredeyse 1 yıla yaklaşan salgın döneminde hamdolsun yüreklerimizi yakacak ne sağlık krizi ne sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk. Tam tersine 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz ve geniş bir alanda verdiğimiz desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık. Bakın dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var, aşı bulamıyorlar. Biz ise şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödemeyle süratle aşılarımızı aldırmaya başladık ve ilk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. Süratle de aşılamayı başlattık ve şu anda devam ediyor. Dünyanın en müreffeh ülkelerde dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık. Bu yılın bütçesinde sosyal destek harcamaları için ayırdığımız rakam 81 milyar lirayı geçiyor. Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

‘Engelli memur sayısı 58 bin’

“Son 2.5 yılda 7 bine yakın evladımızı kamuya yerleştirdik. Hayata geçirdiğimiz teşvik uygulamasıyla 4 bin 600’e yakın gencimizin özel sektörde istihdamını sağladık” diyen Erdoğan şöyle devam etti.

“Hiçbir evladımızın sahipsiz kalmamasını temin etmekte kararlıyız. Engellilere sahip çıkan toplum, yıkılmaz bir bünyeye sahip demektir. Üzerinde en çok durduğumuz hususlardan birisi de engellilerin topluma kazandırılması faaliyetleridir. 2005’te engelliler kanunu çıkardık. Hemen ardından BM Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ülkeler arasına girdik. Bugün 536 bine yakın engellimize aileleri yanında bakım desteği sağlıyoruz. 29 bine yakın engelliye de yatılı bakım hizmeti veriyoruz. 2002’de yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319’a yükselttik. Kamudaki engelli kontenjanlarını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık. Tayinden yer değiştirmeye, görev dağılımından mesai düzenine kadar engellilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz.

‘Başımızın tacı’

Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz daima başımızın tacı olmuştur. Terörle mücadelede, sınır ötesinde harekâtlarda, 15 Temmuz’da şehit olan ve gazilikle şereflenen kardeşlerimize ciddi destekler verdik. Hükümete geldiğimizde bu kapsamda, kamuda istihdam edilen sayısı 6 bin civarındayken, bugün ise 45 bine yaklaştı.”

Tablo sürprizi

Konuşmasının ardından atama butonuna basan Erdoğan’a, Aile Çalışma ve Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milli sporcu, engelli, şehit ve gazi yakınları eşlik etti. Erdoğan’a, İstanbul Saray Çocuk Evleri sitesinden Nuray Ariz ve Furkancan Gürel tarafından yapılan ve Erdoğan ile bir çocuğun yer aldığı yağlı boya tablo hediye edildi.

‘Yetimlerin Babası Kazım Karabekir’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan vefatının 73’üncü yılında Kazım Karabekir’i andı. Erdoğan, paylaşımında yer verdiği Karabekir’in portresinin hikayesine ilişkin şu bilgileri verdi:

“İstiklal Harbimizin kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa, çocuklara karşı muazzam bir muhabbet besleyen, ailesiz kalmış yavrulara kol kanat geren, çok şefkatli bir devlet adamıydı. Anadolu’da 6 bin çocuğu himaye etmiş, onların her türlü masrafını üstlenmişti. Karabekir Paşa ‘yetimlerin babası’ydı. Bu portre de Karabekir Paşa’nın Trabzon’da himayesine alıp her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yetimlerin ona bir hediyesi. Portrenin altında yazan not, ecdadımızın ne denli müşfik, ne denli yüce gönüllü olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor: ‘Yetimlerin Babası Kazım Karabekir Paşa Hazretleri...” Erdoğan, ayrıca devlet koruması altındaki çocuklar tarafından yapılan ve kendisine hediye edilen portreyi de paylaşarak, şunları kaydetti: “Ve neredeyse 100 yıl sonra... Ecdadımızın sahip olduğu anlayış, bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Bugün, aile ortamına en yakın şekilde oluşturduğumuz 111 çocuk evi sitesi, 1193 çocuk evi ve 65 çocuk destek merkeziyle 13 bin 524 evladımızı geleceğe hazırlıyoruz.”