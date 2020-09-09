‘Salgını kontrol altında tutuyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 6. Toplantısı’na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye video konferans ile bağlandı. Erdoğan, toplantının açılışında şu mesajları verdi:

BELİRLEYİCİ ROL: Yüksek Düzeyli İşbirliği Mekanizmamız Türkiye-İran dostluğunun nişanelerinden biridir. Bugüne kadar konsey kapsamında pek çok önemli karara imza attık. Maalesef salgın nedeniyle bu toplantımızı video konferans yöntemiyle yapmak durumunda kaldık. Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber işbirliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum.

SAYILAR ARTSA DA: Salgının ilk dönemlerinde gönderdiğimiz tıbbi teçhizat ve yardım malzemeleriyle İran halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Dayanışma içinde hareket ederek bu salgının üstesinden tüm insanlık olarak hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan son teknolojiyle donattığımız yeni hastanelerde sağlık sistemimizi güçlendirirken diğer taraftan üretimde, ihracatta, turizmde ekonomimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz. İnşallah şu salgın sürecinden Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimizde takibi yapılan konulara ivme kazandıracağına inanıyorum. Salgın musibetini atlattıktan sonra en kısa sürede sizlerle bir araya gelmeyi arzuladığımı ifade etmek isterim.

‘İki büyük güç’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de konuşmasında “Salgından sonra sizleri ve çalışma arkadaşlarınızı Tahran’da ağırlamayı ümit ediyorum” dedi. İki ülke arasındaki iş birliğine dikkat çeken Ruhani, “Türkiye ve İran, bölgenin iki büyük gücüdür” dedi.

Ortak bildiride terörle mücadele vurgusu

Zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride, Kovid-19 ile mücadelede daha yakın işbirliğinin önemi vurgulanırken, ekonomik işbirliğinin daha da ilerletilmesi amacıyla 28. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın en kısa zamanda yapılmasına karar verildi. Bildiride, “PKK/PJAK ve bölgedeki tüm terör örgütlerinin Türkiye’nin ve İran’ın güvenliğine karşı ortak tehdit teşkil ettiğini dikkate alarak, ortak sınırlarda bulunan PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerinin unsurlarının eylemlerine karşı mevcut işbirliği mekanizmalarından tam olarak istifade etmenin ve terörizme ve örgütlü suça karşı sonuç odaklı işbirliği amacıyla, ortak operasyonlar dahil, eşgüdüm içinde adım atmanın her iki ülkenin sorumluluğunda olduğunu vurgulamışlardır” denildi. Irak’ın toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin korunmasına yönelik taahhütlerin teyit edildiği bildiride, Irak Hükümeti’ne destek de kayda geçirildi.