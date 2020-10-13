Sami Kohen’e Üstün Hizmet Ödülü! ‘Eskimeyen marka’

Milliyet yazarı, Türk basınının duayen ismi Sami Kohen’e “Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü” törenle verildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sami Kohen’in 70 yılını gazetecilik ve dış politikaya adamış duayen bir isim olduğunu belirterek, “Üniversite yıllarımızda da genç bir diplomat adayı iken diplomat olmak isteyen öğrenci iken de yakından izlediğimiz bir uzman. Sami Kohen eskimeyen bir marka” dedi. Kohen de “Bugün hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum. Aldığım bu ödül benim meslek hayatımı taçlandıran en büyük ödüldür” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İstanbul Dolmabahçe Ofisi’nde “Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödül Töreni” gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ödülü Sami Kohen’e takdim etmekten onur duyduğunu söyledi. Törene Kohen’in ailesi de katıldı.

Bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü’nün 140 gerçek ve tüzel kişiye verildiğini, bunlardan 136’sının gerçek kişi ve 4’ünün tüzel kişi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bakanlığı döneminde de bu ödülü 10 kişiye takdim etme imkanı bulduğunu dile getirdi.

‘Basının göz nuru’

Çavuşoğlu, “Sami Bey, analitik sağduyulu okumalarıyla değişen gündemi doğru okudu, okuttu. Yorumlarında hep ülkemizin çıkarlarını gözetti. Eleştirileri yapıcı ve öğretici oldu. Değerlendirmeleri ise makulün sesini yansıttı. Mesleğine aşık, kendi ifadesiyle balayını bile gazetede geçirmiş birinden bahsediyoruz. Benzersiz birikimi ve güçlü analiz yeteneğiyle sadece Milliyet Gazetesinin değil tüm basınımızın göz nurudur. Bu ödülle teşekkürlerimizi de tarihi bir belgeyle kayda geçirmek istedik. Yoksa kendilerinin bizim teşekkürümüze ihtiyacı yok. Bu ödülü kabul ettikleri için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

‘İnce ayar’ diplomasisi

Çavuşoğlu, Kohen’in Türk hariciyesinin farklı kılan nitelikleri hakkında “çok isabetli gözlemlerinin” olduğuna dikkati çekerek, “Bir söyleşisinde dile getirdiği ifadeleri buradan vurgulamak isterim. Türk diplomasisinin başarısının sırrı ince ayar yapmasını bilmesindedir. Bu coğrafyanın, tarihinin ve kültürünün getirdiği bir avantajdır. Türk diplomasisi bu konudaki geleneksel yeteneğini günümüzde de sürdürebilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bunu yapmaya çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, Türk hariciyesinin 2023’te 500. yılını kutlayacağını, bu yıl ise Cumhuriyet döneminin Dışişleri teşkilatının 100. yılını kutladıklarını dile getirdi.

‘En mutlu günüm’

Kohen aldığı bu ödülden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bugün hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum. Aldığım bu ödül benim meslek hayatımı taçlandıran en büyük ödüldür” dedi. Meslek hayatı boyunca Türk kamuoyunu dünyada yaşanan önemli olaylar konusunda aydınlatmayı ve Türkiye’yi de dünyaya tanıtmayı kendine misyon edindiğini belirten Kohen, şunları kaydetti: “Bir taraftan mesleğimi yaparken, bir yandan da Türkiye’ye hizmet etmiş olmak ömrüm boyunca beni çok mutlu etti. Bugün aldığım bu ödül çalışmalarımın bu şekilde takdir gördüğünü göstermesi açısından benim için çok anlamlıdır.”