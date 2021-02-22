Saraç’ı devletin zirvesi uğurladı

Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye’nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camii’nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç için Fatih Atikali Mahallesi’ndeki evinde helallik alındı. Saraç’ın cenazesi, ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camii’ne getirildi. Saraç’ın oğulları YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç burada taziyeleri kabul ederken, talebeleri cami avlusunda Kur’an-ı Kerim okudu.

Saraç’ın dünürü imam hatip Mustafa Demirkan’ın kıldırdığı cenaze namazında, Saraç’ın yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Adil Karaismailoğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski başbakanlardan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski bakanlar Faruk Çelik, Veysel Eroğlu, Çağatay Kılıç, Bekir Bozdağ, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile Saraç’ın talebeleri ve sevenleri saf tuttu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Saraç için dua etti ve helallik istedi.

‘Yakından tanıdım’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından yaptığı konuşmada, M. Emin Saraç Hoca’yı imam hatip okulu yıllarından itibaren tanıdığını söyledi. O günden son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça Saraç’ın ziyaretine de gittiğini anlatan Erdoğan, “Bu ziyaretlerinde de kendisinden çok ama çok istifade ettim. Rabb’im inşallah bizleri sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında da beraber haşrucem eylesin” dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bir muhaddis olarak gerek tefsir ilminde olsun, fıkıh ilminde olsun, bütün bu İslami ilimlerde hocamız hep öncülük etti, hep bu noktada ön aldı. Dolayısıyla onun rahle-i tedrisinde bulunanlar da inşallah bundan sonraki süreci aynı anlayışla sürdüreceklerdir, ona inanıyorum. Aslında onların da vebali olur, aldıkları emaneti sürdürmeleri lazım. Söyleyecek sözleri aslında Diyanet İşleri Başkanımız söyledi. Biz, tezkiyede de ifade edildiği gibi kendisini hep bir muhaddis, bir müfessir olarak iyi bildik, iyi tanıdık. Hamdolsun yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz. Rabbim ebedi alemde de inşallah bizleri birlikte haşrucem eylesin.”

Saraç’ın tabutuna Cumhurbaşkanı Erdoğan da omuz verdi. Saraç’ın cenazesi tekbirler eşliğinde taşındı ve Fatih Camii Haziresi’nde toprağa verildi.

Esenler Belediyesi’ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, M. Emin Saraç’ın cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi’ne geçti. Erdoğan’ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 4.5 saat süren ziyarette, 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi’nin hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.

Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda Türkiye-İran iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerinin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ettiklerini bildirdi.

Yeni ABD yönetiminin İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırmasını temenni ettiklerini belirten Erdoğan, son birkaç günde konuya ilişkin yapılan açıklamaların yeni bir fırsat penceresinin açılmasına vesile olduğunu söyledi. Erdoğan, tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın yeniden işler hale getirilmesi noktasında buluşmasının en makul hareket tarzı olduğunu ve tüm zorluklara rağmen diyalog kapısının açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.